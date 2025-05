Gipzy Montoya, a casi un año de su salida de Teletica, tiene dos nuevas razones que la hacen sonreír

Gipzy Montoya, de 42 años, sigue igual de guapa y trabajando con marcas en sus redes sociales. (Randall Rodríguez /Cortesía)

En julio se cumple un año de que Gipzy Montoya dejó de aparecer en la pantalla de Teletica, luego de que anunciaran el cierre de Calle 7 La Revista, lo que significó también la salida de su compañera Keyla Sánchez de ese canal.

Desde entonces, la guapa se ha mantenido algo alejada de las cámaras, a no ser de que la entrevisten o la inviten en algún programa. Pero, ¿qué ha sido de ella y a qué dedica su tiempo ahora?

Antes de contarles a qué dedica su tiempo ahora, ella reconoció que la decisión de Teletica de cerrar el programa la sorprendió mucho y que más bien creían que en algún momento les darían más minutos al aire, por lo bien que le iba a la sección.

La exchica A todo dar nos contó que ahora está aprovechando que pasa más tiempo en casa para disfrutar más de la compañía de su familia, pero en especial de dos seres muy especiales que llegaron a llenar de más amor su hogar.

Gipzy Montoya y su esposo Mauricio Motta llevan 20 años juntos y recientemente adoptaron dos "hijos" más. (Redes Gipzy Montoya /Cortesía)

Ella y su esposo, Mauricio Motta, decidieron adoptar dos perritos, que ahora son como sus bebés, dado que sus hijos ya están grandes. Samira está en la universidad sacando Veterinaria y Thiago ya casi va para el colegio.

La primera en llegar fue Moana, una Golden de 8 años, a la que sus dueños ya no podían seguir cuidado y la regalaban, y hace 15 días adoptaron a Choys, que es un perro de agua español, que también los tiene vueltos locos de amor.

LEA MÁS: Gipzy Montoya mostró un detalle de su boda que pocos habían notado

En su casa siempre ha habido solo dos gatos porque, según contó, su esposo es muy quitado para los perros; sin embargo, desde que conoció a Moana fue como amor a primera vista y ahora es la más chineada del bombero.

“Mi esposo siempre ha sido lo más antianimal que ha habido en la vida. No le gusta y no los toca, que ni lo vuelvan a ver, no los maltrata ni nada, pero es que no le gustan. Y siempre tuvo que soportarme a mí con animales, pero nunca con perros, yo siempre he sido de gatos, pero Moana resulta que llegó a nuestras vidas y cambió totalmente la perspectiva de mi esposo, no sé qué fue lo que él vio en ella y ella en él, pero ellos se aman”, dijo aún algo incrédula.

Gipzy Montoya y su nuevo gran amor Moana, a quien adoptó a inicios de 2025. (Cortesía Gipzy Montoya /Cortesía)

Gipzy agregó que ahora más bien le parece increíble ver a su esposo acostado junto a Moa, dejándose chupetear o simplemente acariciándola cuando están viendo tele juntos.

“Cuando recién lo conocí, yo decía: ‘¿Qué fue, que lo mordió un perro o un gato? ‘¿Qué le pasó?’, porque uno entiende las fobias de la gente, pero no, simplemente lo criaron de esa manera y a mis suegros también los criaron así. Entonces, qué se podía esperar si se encuentra con esta mujer que no tiene una vaca porque no tiene campo", dijo entre risas.

Moa lo que más quiere es estar con uno pegado. O sea, ella más bien es demasiado dependiente de uno". — Gipzy Montoya, expresentadora

Nuevas travesuras

Ahora en su casa las travesuras ya no las hacen sus hijos sino Moana, la cual a pesar de ser una gran chineada también es muy juguetona, pues según contó, le encanta ocultar cosas en un agujero que se hizo en el patio.

La llegada de la Golden, además, ha hecho que en su casa ahora sean mucho más ordenados sino quieren que se les pierda algo.

“Ella es la muerte. Ella con respecto a cosas de comida es experta ladrona. O sea, nos dejó sin carne molida. Hace unos meses nos robó dos kilos de carne molida de la pila. Este, digamos, los armarios hay que tenerlos cerrados porque te roba la ropa. No la despedaza, pero se la lleva para el jardín y la entierra. Tiene un hueco ahí y todo lo que se pierde ahí está. Entonces, lo hace a uno como más ordenado aquí en la casa, definitivamente”, contó.

LEA MÁS: Gipzy Montoya celebra a lo grande haberse casado dos veces con el mismo hombre

Choys llegó a su hogar hace un par de semanas y apenas tiene tres meses de nacido. (Redes Gipzy Montoya /Cortesía)

Gipzy agregó que en el caso de Choys, este es un poco más tranquilo porque apenas tiene tres meses de nacido, pero cuando crezca, por su raza, será más grande que Moana.

La exbailarina aseguró que ahora sus salidas son siempre con sus dos perros y que si un lugar no es ‘pet-friendly’ o amigable con los animales, prefieren no ir.

Para toda la vida

La llegada de Moana a la vida de la expresentadora de canal 7 significa tanto, que hace un mes decidió tatuarse su cara en uno de sus brazos.

Ella tiene más de 15 tatuajes en todo su cuerpo, pero pequeños o en sitios menos visibles; no obstante, esta vez eligió que el diseño fuera más grande.

Gipzy Montoya está tan enamorada de Moana que la llevará siempre en su piel. (Cortesía Gipzy Montoya /Cortesía)

“Decidí hacerlo de ese tamaño, porque en realidad se apreciaba mejor. Si hubiese sido más pequeño no se aprecia. Creo que es el tamaño perfecto como para un retrato y me lo hice en el brazo porque tengo tatuajes en otros lados que ni sé que tengo porque ni me los veo”, explicó.

LEA MÁS: Gipzy Montoya recordó cuando uno de Los Pirulos “la cambió” por un casete en la frontera

Gipzy asegura no extrañar la televisión, pues ahora con las redes sociales tiene un contacto más directo con el público, y que, mientras llega algún otro proyecto que sea “adecuado a mi estilo”, seguirá disfrutando de su nueva vida con sus dos nuevos perrhijos.

Además, están construyendo casa en Cartago, donde esperan pasarse muy pronto, por lo que dice estar “encantada” con su nueva vida.