Gipzy Montoya recordó cuando uno de Los Pirulos “la cambió” por un casete en la frontera

Gipzy Montoya ahora es modelo, presentadora de Calle 7 e influencer y su paso por Los Pirulos forma parte de su mejor época. Foto cortesía: Nana Madrigal

Si hay fotos que Gipzy Montoya guarda con mucho amor son las que le tomaron cuando formaba parte del grupo de bailarines de los payasos Los Pirulos.

De eso han pasado más de 25 años y aun así todavía hay gente que la sigue relacionando con esta etapa de su vida, incluso más que cuando estuvo en A todo dar.

En este jueves de recuerdos o TBT, como es la moda en redes sociales, quisimos sacar del baúl de los recuerdos una de esas fotos de la presentadora de Calle 7 cuando era una de las “pirulillas”.

Gipzy formó parte de este grupo entre los 13 y 17 años, momento en el que la contrataron para el programa de concursos de Repretel y empezó a ganar más fama a nivel nacional.

Según contó, los hermanos Valverde vivían muy cerca de la casa donde se crio, en San Juan de Dios de Desamparados, y eran superamigos de sus papás por eso fue que la dejaron trabajar con ellos siendo menor de edad.

Los Pirulos iniciaron su grupo coreográfico con los mismos chiquillos de su barrio en San Juan de Desamparados. Cortesía

Entre las muchas anécdotas que tiene junto a Pirulo, Pirulillo y Pirulón está una que jamás olvidará y es con la que más la vacilan cuando se reúnen para recordar viejos tiempos.

“Mi hermana Stestacell estaba conmigo en Los Pirulos en un principio y resulta que teníamos que ir a Nicaragua a realizar unas presentaciones, pero mi papá estaba de viaje, íbamos por tierra, y solo teníamos el permiso de mi mamá y así nos fuimos. En la frontera a nosotras nos pasaron por un casete, o sea, para que nos pudieran dejar pasar, Alex (Pirulo) negoció con un casete y unas camisetas para que nos dejaran pasar a Nicaragua”, contó.

Pero eso no fue todo, porque al llegar al vecino país vivieron otra situación que hace que ninguno de aquel primer grupo se les olvide esa gira.

“Tras de que pasamos de contrabando, nos hospedamos en Granada y llegamos y no había luz, nosotras éramos menores de edad, iban otros tres bailarines más, y no podíamos comunicarnos con la mamá para avisarle que habíamos llegado bien. Entonces, cuenta la esposa de uno de Los Pirulos que mi mamá llamaba desconsolada llorando a la casa que de seguro nos habían robado o que nos había pasado algo, que llamaba a mi papá para que se devolviera del viaje porque nosotros no aparecíamos. Claro, pudimos contactarnos con ella casi día y medio después porque tuvimos que trasladarnos de Granada a Masaya porque no había luz y hace más de 20 años no había tanta comunicación”, recordó riendo.

Pirulo siempre nos vacila que nos cambió por un casete y que mejor nos hubiera vendido”. — Gipzy Montoya

Gipzy empezó en el grupo cuando tenía 13 años y sus papás le pedían que tenía que sacar buenas notas sino de lo contrario la sacaban. Cortesía

Para la también modelo e influencer esa es una de las etapas más preciadas porque logró conocer a mucha gente, distintos lugares y, sobre todo, vacilar un montón con los payasos y con sus compañeros bailarines.

“Yo a Alexánder le digo solo tío Totto porque en el barrio, en San Juan, donde nosotros nos criamos, solo le dicen Totto para el resto del país, él es Pirulo. Fue una época muy linda, muy disfrutada, ellos son unos amigos increíbles, entonces, la pasábamos en un puro chingue”, mencionó la presentadora de Teletica.