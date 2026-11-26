Gipzy Montoya, exbailarina y modelo, ama los animales y ahora en su casa nueva tiene buen espacio para tener muchos. (redes/Instagram)

Gipzy Montoya está feliz con la vida que lleva en su nueva casa en Cartago, rodeada de sus animalitos, pero parece que a algunos de sus seguidores les genera mucha curiosidad cómo hace para mantener a tantos animales y si a sus vecinos no les molesta tenerlos cerca.

La llegada de Sheriff, el caballo de su esposo, Mauricio Motta, a la familia volvió a poner el tema sobre la mesa y la creadora de contenido decidió responder varios de los cuestionamientos que recibe en sus redes sociales.

Gipzy Montoya se molestó por las preguntas que hacen de sus mascotas

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Una de las preguntas que más le llamaron la atención fue si los vecinos se quejaban por la cantidad de animales que tenía en su propiedad.

“¿Qué es esa pregunta? Perdónenme si usted fue una de las personas que lo puso, pero ¿en qué les afecta eso?”, respondió con evidente molestia.

Gipzy Montoya asegura que es muy feliz con todas sus mascotas. (redes/Instagram)

Pero eso no fue todo. También le preguntaron cómo hace para mantener tantos animales y cuánto dinero necesita para cubrir sus gastos.

“Chiquillos, ¿a ustedes qué les importa? ¿O me van a ayudar? Hagan un Sinpe, porque sí hay mucho gasto”, dijo entre risas.

Gipzy aprovechó para recordarles, a quienes no conocen mucho sobre su vida, que ella trabaja y tiene un negocio desde hace 20 años, por lo que también tiene sus propios ingresos.

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En su casa hay gallinas, cabros, un cerdo, gatos, perros y ahora también Sheriff, por lo que las responsabilidades y el trabajo diario no son pocos.

Otra de las consultas que recibe es si no extraña vivir en la ciudad, salir a centros comerciales, ir al cine o visitar bares. Sin embargo, dejó claro que ese estilo de vida nunca ha sido lo suyo.

“Yo no soy de malls, de cines, ni de bares ni nada de eso. Nunca ha sido así. Si lo he hecho, ha sido por trabajo. Y si me toca hacerlo, lo voy a hacer por trabajo, gracias a Dios”, explicó.

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Además, aseguró que disfruta muchísimo estar en su casa y compartir el tiempo con sus animales, aunque eso implique organizarse para atender todas las responsabilidades.

“Pero yo soy feliz aquí”, concluyó.

Así que, por ahora, Gipzy no parece tener ninguna intención de cambiar su vida rodeada de animales y deja claro que está muy contenta con la familia que ha formado en su hogar.