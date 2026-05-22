Gipzy Montoya tiene un nuevo “cabro” y se llama Tony, como el novio de Mimi Ortiz

Gipzy Montoya decidió hacerse de un nuevo “cabro”, pero no sea malpensado, es un cabrito real y no como se le dice popularmente a un novio.

La presentadora de canal 7 quiso agrandar su familia y la llegada de su nueva mascota le robó el corazón a varios en Teletica.

Gipzy Montoya, exparticipante de A todo dar y ahora presentadora de Sábado feliz de Teletica, es amante de los animales. (redes/Instagram)

La figura de Sábado feliz adoptó un nuevo cabrito macho que estaba en riesgo de ser sacrificado y se lo llegaron a dejar este jueves directamente al canal de La Sabana.

Hace apenas unas semanas, Gipzy nos había contado sobre su faceta más “animalera” tras adoptar a Valentina, una cabrita bebé, y a Chelo, un minipig.

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Gipzy Montoya adoptó un nuevo cabrito

Según explicó la también exbailarina de A todo dar, la llegada de Toni, como bautizó al animal, se dio luego de ver en redes sociales que un muchacho había rescatado a tres cabritos machos que iban a sacrificar.

“Él los había adoptado porque los iban a sacrificar. Entonces, me contacté con él y le dije que yo me dejaba uno. Yo tenía, digamos, contemplado tener una cabra más, pero no tan rápido. Y resulta que sí, en las lecherías no les sirven los machos, entonces se deshacen de ellos y tras de eso era que habían nacido tres”, contó.

El joven que rescató a los animales viajó desde Grecia para entregarle el cabrito, pues acordaron verse en Teletica, aprovechando que ella tenía grabación.

Gipzy Montoya adoptó un nuevo cabrito3

Animalito revolucionó el 7

Los presentadores Mimi Ortiz y Johnny López, así como Sandra Carvajal, vestuarista del canal, no ocultaron la emoción al ver al pequeño animalito.

Precisamente, este jueves el bailarín español Toni Costa, novio de Mimi, estaba en el canal y a todos les causó mucha gracia el nombre que Gipzy eligió para el cabrito.

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Tony es el nuevo miembro de la familia de Gipzy Montoya y por lo visto está muy bien chineado ya. (redes/Instagram)

“El nombre no se debe a Toni Costa. Mi hijo es superfan de One Piece y hay un personaje que me encanta que se llama Tony Chopper, porque yo también lo veo, entonces por ahí salió el nombre”, explicó entre risas.

Eso sí, antes de que empezaran las bromas en el canal, le avisó al español de lo sucedido.

“Yo le dije: ‘Amigo, perdón, pero le puse a la cabra igual que vos’”, contó divertida.

Gipzy Montoya ya había adoptado a Valentina hace dos meses. (Instagram/La Nación)

Ahora, Valentina tendrá un nuevo compañero de aventuras en la casa y Gipzy volverá a vivir la experiencia de criar otro cabrito bebé, con chupón incluido, madrugadas y mucho cariño.

Lo que empezó como un rescate más terminó convirtiéndose en un nuevo integrante de esta peculiar y amorosa familia animalera.