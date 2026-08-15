Glenda Peraza cuenta lo que heredó de su mamá en sentido mensaje por el Día de la Madre

Glenda Peraza habló de lo que heredó de su mamá en un sentido mensaje que le envió al cielo a su progenitora por el Día de la Madre.

Este viernes, en la víspera de la celebración, Peraza compartió en Instagram un conmovedor mensaje para su mamita doña Ana Isabel.

Glenda Peraza junto a su mamita doña Ana Isabel y Kianny, su única hija.

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La señora falleció el 1 de setiembre de 2020 por un cáncer cerebral, pero su recuerdo y legado no se borran de la memoria de la exmodelo y expresentadora.

Así le decía Glenda a su mamá

“Mama, así, sin tilde, porque así le decíamos nosotros y así terminó llamándola todo aquel que tuvo la bendición de conocerla. Aunque solamente tres tuvimos el privilegio de ser sus hijos. Por ella soy la mujer que soy”, dijo Glenda.

Luego destacó las cualidades que heredó de su mamá y recordó lo que su ella siempre le decía y que la terminó marcando para siempre.

“Mi manera de amar, de luchar, de proteger a los míos, de caerme y volverme a levantar (lo heredó de la señora). Mama siempre decía: ‘yo soy una orquídea, porque las orquídeas son bellas aun cuando están muriendo’. Y así fue hasta el final… mi orquídea. Quizás por eso yo soy mariposa”, escribió Glenda.

El emotivo video de Glenda Peraza celebrándole a su mamá el Día de la Madre

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Su hija le recuerda a su mamá

La recordada exfigura televisiva contó que su hija, Kianny Berry, su “más grande y mágica bendición”, tiene muchas características parecidas a las de su abuela.

“A veces la veo, la escucho o reconozco alguno de sus gestos y pienso: ‘ay mama… aquí estás otra vez’. Y entiendo que el amor no muere… se transforma, se queda y sigue viviendo en nosotros.

“Yo me prometí acompañar a mama hasta su último suspiro y gracias a Dios pude hacerlo. Por eso, si tienen a su mamá, ABRÁCENLA. A su mami, su intensa, su regañona, su ‘histérica’, su necia, su alcahueta… A SU TODO. Abrácenla fuerte y díganle cuánto la aman”, comentó.

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Con el mensaje, Glenda publicó un video con fotografías que tiene de su mamá de grandes momentos que compartieron juntas y hasta de la etapa más difícil que enfrentaron durante la enfermedad de la señora.