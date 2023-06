¿Glenda Peraza en OnlyFans? Expresentadora habla del tema luego de la estafa

Al mal tiempo, buena cara, así parece ser que está viviendo Glenda Peraza la difícil situación que sufrió. (Captura Instagram)

Glenda Peraza pensó en abrirse un perfil de OnlyFans cuando se dio cuenta que sus ahorros de toda la vida fueron robados en una estafa que sufrió, hace aproximadamente un mes, mientras intentaba vender su vehículo.

La exmodelo y empresaria habló largo y tendido sobre el caso, el miércoles por la noche, en una transmisión en Instagram que hizo con el fin de hacer un llamado a la prevención para que sus miles de seguidores estén en todas y no caigan en la trampa en que cayó ella.

Tras detallar cómo sucedieron las cosas, en los minutos finales del en vivo, Glenda le bajó el tono a la grave y difícil situación y comenzó a hablar de la empatía y del amor propio.

Hizo referencia, entre otras cosas, a las críticas que recibe cuando comparte fotografías suyas medias sensuales y advirtió que no lo dejará de hacer, porque es parte de quererse, amarse y de sentirse bien y bonita a sus casi 49 años.

Fue en ese contexto donde la expresentadora de televisión aterrizó en la idea de entrar a la plataforma de venta de contenido tres equis como herramienta para reponerse económicamente de la estafa y juntar, de nuevo, algunos ahorritos.

“Para la felicidad de muchos y la desgracia de otros, no lo voy a dejar de hacer (compartir fotos sexis en sus redes sociales) y hasta que me dé la gana voy a seguir haciendo fotografías donde me sienta cómoda, bonita, agradable y en mi propia piel; aceptando los años que tengo.

Glenda Peraza da más detalles sobre la estafa que sufrió

“No estoy compitiendo con nadie, ni conmigo misma compito, solo que hay momentos que uno se siente hermosa. Tenemos que amarnos más y respetarnos más. Tampoco es que saco unas fotos que son de OnlyFans, aunque después de esta desgracia, vacilaba con Byron (Garita, su esposo) y Kiki (Kianni Berry, su hija) que me iba a hacer un OnlyFans; esa madre hace plata”, refirió la exparticipante de Dancing with the Stars.

De seguido aclaró que estaba bromeando. “Es un chiste que acabo de hacer, que me salió y que lo hago internamente”, subrayó Peraza, quien comentó que el dinero que le robaron fueron de ahorros que acumuló desde sus nueve años. Tiene 49.

“Y si lo hago (el OnlyFans), que no creo que nunca lo haga, lo haría de los pies, porque dicen que deja mucha plata y tengo los pies muy bonitos, heredados de mi madre; en realidad todo lo que tengo es heredado de mi madre, todo: mi cuerpo, mis senos, mis pies... todo es heredado de mi madre; entonces voy a ver si me pongo un OnlyFans para recuperar alguito de lo que perdí”, continuó entre risas.

Glenda Peraza: 'Fui estafada'

Glenda Peraza no reveló la cantidad de dinero que le robaron, pero sí dijo que había sido en dólares y que también saquearon los ahorros de su hija Kiki porque las cuentas de las dos estaban ligadas.

Este jueves Glenda amplió más del caso e incluso publicó fotografías y los datos personales del supuesto hombre que la estafó que es de origen estadounidense.