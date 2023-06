¿Qué dice Víctor Carvajal sobre la estafa que le hicieron a Glenda Peraza?

Víctor Carvajal y Glenda Peraza siempre han sido grandes amigos. Cortesía.

Víctor Carvajal, expresentador y amigo personal de Glenda Peraza, se mostró sorprendido y muy dolido con la noticia que dio la macha sobre la estafa que le hicieron, en la que perdió todos sus ahorros.

Víctor, quien volvió a ponerse en contacto con su excompañera en Multimedios hace un par de semanas, por medio de un vivo en TikTok, reaccionó consternado al enterarse que el esfuerzo de años de su amiga, será disfrutado por alguien más.

“Cuando vi la noticia me dolió mucho por ella, porque sé lo ordenada que había sido Glenda en temas de plata, de verdad que es como si me pasara a mí, porque duele saber que tanto esfuerzo de años alguien más se lo robó, charita tanta breteada para nada nada”, comentó desde Estados Unidos, cuando le consultamos.

Carvajal aseguró que espera que de alguna forma la macha pueda recuperarse, pues sabe que no es nada fácil volver a ponerse en pie luego de sufrir un robo tan importante.

Recordemos que Glenda contó la noche de este miércoles que fue estafada y se le llevaron los ahorros de toda su vida, cuando intentaba vender un carro.

“Me estafaron, me robaron una cantidad bastante grande de dinero en dólares. En esos 47 minutos me fui en todas y yo todo lo trato de ver siempre a través de los ojos de Dios y, en ese momento, no me percaté que me estaban haciendo una estafa y yo deposité toda la confianza y lo que ellos me preguntaban yo les respondía.

“Soy mala para la tecnología y el señor me enredó de una manera impresionante, porque usan un vocabulario increíble que uno piensa que está hablando con una persona de una entidad bancaria”, contó Peraza en una transmisión que hizo en Instagram.