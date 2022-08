Glenda Peraza y su hija Kianny. Instagram

La exDiva Glenda Peraza está sufriendo mucho por Nick, uno de sus peluditos.

La presentadora contó que su perrito ya está bastante viejito y que tuvieron que internarlo para que el veterinario esté más al tanto de su salud y eso la tiene devastada.

Y es que hace tan solo siete meses falleció su otra perrita Jira, a la que habían adoptado hace seis años, situación que también le destrozó el corazón. Además, porque su mamita ya fallecida fue la que escogió su nombre.

Glenda hizo unas historias en Instagram contando que están muy dolidos por la condición de salud de Nick y muchos de sus seguidores le empezaron a preguntar por Olivia, otra de sus perras que ya partió al cielo de los peluditos.

Glenda aún no supera la pérdida de sus otros peluditos. Instagram

[ Glenda Peraza pasa por otro duro momento ]

“Mis amores, no me pregunten, por fa, por Olivia. Ya les compartí lo que mi corazón puede hasta ahora compartir. Les agradezco mucho su cariño, pero créanme, jamás va a hacer más que el nuestro y lo hago porque precisamente me preguntan mucho, pero no es algo de lo que quiera conversar y menos en este momento.

“Si me quieren juzgar también lo pueden hacer y la verdad ya nada me sorprende, por más que una con cariño desea compartir ciertas cosas, no todo se comparte y muchas veces por miedo y temor de mil cosas que solo una que vive de esta vaina sabe y vive, a veces parece que uno fuera de otra sangre, esto es un trabajo más como todos”, escribió.

La presentadora y sus familia tenía varios perritos y algunos de ellos ya se han ido muriendo poco a poco por viejitos. Instagram

La exmodelo, su esposo Byron Garita y su hija, Kianny, son muy perrunos y ahorita en su casa solo les queda Coco, la perrita consentida de su hija.