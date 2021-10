Glenda Peraza habló sobre el gran susto que se llevó con su hija Kianny

La expresentadora de televisión Glenda Peraza habló, en una transmisión que hizo en su Instagram este miércoles, sobre un gran susto que se llevó con su hija Kiany.

Resulta que la macha reveló que hace una semana le entregaron los resultados de una biopsia que le hicieron a la joven porque tenía una pelotita dura en uno de sus pechos, lo que hizo que le temblaran las piernas por el susto.

Recordemos que el pasado martes se celebró el Día Nacional e Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y por ende en este mes se visibilizan más este tipo de casos.

Como en la familia de Glenda ha habido casos de cáncer, una vez que se enteraron de la pelotita, de inmediato la llevaron a que la revisara una doctora privada e hicieron de todo para tener los resultados lo más rápido posible.

Glenda Peraza y su hija Kianny. Instagram Glenda Peraza y su hija Kianny. Instagram

“Cuando me dijeron que había que mandar a hacer biopsia a mí se me bajó todo, dejé de ser en ese instante, no puedo explicarles lo que yo sentí”, contó.

Luego de los exámenes, pasaron nueve días para que les dieran los resultados, los cuales afortunadamente fueron negativos y revelaron que Kianny está sanita, aunque tendrán que removerle la pelotita para evitar problemas en el futuro.

Sin duda que Glenda pasó unos días que ningún padre quisiera tener, pues el solo hecho de saber que un hijo está enfermito derrumba a cualquiera.