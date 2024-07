Glenda Peraza hizo una gran revelación mientras defendía a Shakira de las críticas

Glenda Peraza también ha sido blanco de críticas por mostrarse muy sexi a sus casi 50 años. (Instagram)

Glenda Peraza confesó algo mientras defendía a Shakira del montón de cosas que comenzó a decir la gente sobre el aspecto de la colombiana tras la presentación en la final de la Copa América, el 14 de julio pasado, en Miami.

LEA MÁS: Glenda Peraza y su esposo eligieron un encantador lugar en Heredia como su nidito de amor

La expresentadora de televisión compartió tres fotos de la cantante barranquillera que fueron blanco de críticas y burlas tras esa actuación, debido a que muchas personas consideraron que estaba muy demacrada a sus 47 años.

A la tica le cayó como limón en una herida todo lo que habló la gente de la intérprete de “La bicicleta” y este lunes por la noche alzó la voz en sus redes, aceptando que, en lo personal, hay cosas que dice la gente de ella que sí le afectan.

“Hace unos días me salió esta crítica de que Shakira ya no es la misma basada en su físico, pues obvio no. La belleza de la mujer es tan mágica que con todo lo que pasamos, envejecer nos hace más maduras, seguras, plenas; pero seguimos siendo mujeres y, sobre todo, mortales”, afirmó la también exmodelo en una historia de Instagram.

Tras eso, Glenda mencionó que las personas a veces piensan que las críticas que reciben de la gente no les afecta; sin embargo, no siempre es así.

Glenda Peraza defendió a Shakira de esta manera. (Instagram)

LEA MÁS: Glenda Peraza echa mano a un sensual video bailando para hablar sobre cómo vive su menopausia

“Y aunque no lo creamos a todos nos llegan a afectar las críticas, sin sentido; al final todos somos sólo seres humanos intentando sobrevivir en un mundo muy mezquino”, afirmó Peraza.

La expresentadora habla por experiencia propia pues así como Shakira ella está expuesta al qué dirán –aunque en menor escala– y su físico a los casi 50 años también ha sido comidilla de la gente, principalmente cuando se muestra más sensual de la cuenta.

Shakira durante su presentación en la final de la Copa América. (Tomada de Twitter)

Peraza aprovechó su comentario para preguntarle a la gente con qué ojos veían esas fotos de Shakira y les ofreció tres opciones: una mujer normal a sus “cuarentas”, una artista y como tal no puede envejecer o como el espíritu de una mujer bella.

LEA MÁS: Glenda Peraza reaccionó de manera sorprendente a imitación que le hacen en Pelando el ojo