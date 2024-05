Glenda Peraza le devuelve con franqueza un comentario que su hija hizo sobre ella

Glenda Peraza junto a su guapísima hija Kianny Berry. (Instagram)

Una seguidora tuvo un gesto muy lindo con Glenda Peraza que dio pie para que la expresentadora de televisión hablara de su hija y de los 21 años que lleva de ser mamá.

La exmodelo agradeció a la muchacha porque la etiquetó en un video que su hija Kianny Berry había compartido hace unas semanas hablando de lo que pensaba de Glenda.

LEA MÁS: Glenda Peraza respondió así a críticas por imprudencia que cometió con su esposo

“No me gustaría ser hija de nadie más en este mundo. Es la mejor amiga, la mejor consejera, la mejor mamá, la mejor todo en este mundo. De verdad, es un orgullo, es un honor. Es a quien más amo y, literalmente, es mi todo”, fue parte de lo que dijo Kiki en aquel clip.

Precisamente ese fue el video donde etiquetaron a Peraza, quien reconoció que tras escuchar lo que afirmó su hija, le estalló el corazón de orgullo y agradecimiento a Dios.

“Como madre me estalla el corazón, pero sólo le doy gracias a Dios porque a Él le debo todo y más el ser madre de una mujer tan maravillosa como mi mejor todo”, escribió Peraza en Instagram el domingo por la noche.

LEA MÁS: Kianny Berry Peraza hace increíbles revelaciones al hablar de un tema muy íntimo

Aunque no entró en detalles, la empresaria reconoció que su rol de madre ha sido desafiante, pero dijo que su hija ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida.

Esto dice Kianny Berry sobre su mamá, Glenda Peraza

“Ser madre no es nada fácil y hablo de madre porque es lo que soy, pero es sin duda alguna mi mejor oración contestada. Por siempre juntas, viviendo a lo máximo cada etapa. ¡Un día a la vez! Te amo”, terminó la exparticipante de Dancing with the Stars su posteo.

Kiki es la única hija que tiene Glenda. La guapa muchacha tiene 21 años y fue fruto del primer matrimonio de Glenda Peraza con el exfutbolista Austin Berry, de quien se divorció en el 2014 tras 14 años de casados.

LEA MÁS: Kianny Berry habla, públicamente, de Glenda Peraza como pocas veces lo ha hecho