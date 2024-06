Glenda Peraza: Le llovió a la empresaria tras compartir sensual foto

Le llovió a Glenda Peraza tras compartir sensual foto. (Instagram)

Glenda Peraza, una vez más, provocó una ola de comentarios en sus redes sociales tras compartir una sensual foto.

La empresaria, en su cuenta de Instagram, publicó una fotografía donde se ve en un tipo de traje de baño con botines negros. En la imagen, ella sale acostada y muy sonriente.

“Nadie es como tú, y ese es tu poder”, escribió.

Varios de sus seguidores, al ver tremendo fotón, no dudaron en reaccionar, sin embargo; también llamó la atención la lluvia de críticas que varios de sus seguidores le hicieron.

“Esta señora no sabe qué hacer para sentirse joven”, “Cuando necesitas llamar la atención con tu cuerpo”, “Sí, muy linda, pero una señora no debería poner esas fotos”, “Se le dice adolescente eterna, ese es el síndrome que le llega a algunas madres cuando tienen hijas jóvenes”, fueron parte de los comentarios.

Esta no es la primera vez que la expresentadora pasa por situaciones así, pero eso no la frena, ya que siempre se muestra jovial y demuestra que los años no pasan por ella.