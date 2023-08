Glenda Peraza llevó su sensualidad al máximo por sus 49 años y se muestra sin ningún complejo

Glenda Peraza luce espectacular a sus 49 años. (Instagram)

Glenda Peraza llevó su sensualidad al punto máximo para celebrar su cumpleaños 49, este sábado 5 de agosto.

Aunque para la exmodelo este 2023 ha sido un año bastante difícil, ella no quiso dejar pasar su fecha de nacimiento por alto y, ¡vaya manera de festejarlo!

La empresaria y expresentadora de televisión compartió en sus redes sociales una sesión de fotos que se hizo para celebrar su vida, imágenes en las que llevó su sensualidad al punto máximo.

Abrazarse tal como es, eso quiso Glenda Peraza con sus fotografías de cumpleaños. (Instagram)

Sentada, de pie, acostada… en diferentes posiciones la exparticipante de Dancing with the Stars deja ver su cuerpo al natural, que luce bien conservado.

Con las fotografías, Glenda también compartió un mensaje en el que reconoció lo duro que ha sido este 2023 para ella, las ganas que tenía de hacer una sesión de fotos dedicada a ella, y su petición al fotógrafo de que las imágenes fueran bastante picantes y sin retoques.

Aunque Glenda Peraza reconoce que el 2023 no ha sido fácil, ella intenta no borrar su sonrisa del rostro. (Instagram)

“Quería sentirme libre de expresarme en mi propia piel, bonita, sexi, segura, sin pensar en ninguna voz que me dijera cosas negativas, ustedes me entienden y lo primero que le dije al fotógrafo fue: ‘no me retoque, quiero verme como soy y como estoy’”, escribió Peraza en un extenso mensaje.

Agregó: “Pueden hacer acercamiento a las fotos y verán lo que hay, quería abrazarme tal y como estoy, aceptarme y decirme: ‘Te amo, Glenda’, y de verdad, de todo corazón pensé en cada una de ustedes que siempre me dicen ‘gracias por animarnos a ser y amarnos’”.

Glenda agradeció muchísimo a Dios por su hija, Kianni Berry, y su esposo, Byron Garita, a quien describió como un hombre seguro, maduro, quien la ama y la impulsa.

Glenda Peraza pidió que no le retocaran las imágenes de sus 49 años. (Instagram)

“Ruego a Dios que este año que inicia para mí, me siga dando fuerzas, el siempre querer seguir, salud, amor, paz, el saber estar en el aquí ahora, feliz, con mis locuras, empática, agradecida pintando todos los días mis alas de los colores que yo desee”, manifestó Peraza.

Glenda Peraza luce feliz y radiante. (Instagram)

Desde La Teja, le deseamos a Glenda muchas felicidades y que la Gracia de Dios la acompañe siempre.

