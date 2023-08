Hija de Glenda Peraza se destapa con foto demasiado sexi y un poderoso mensaje

Glenda Peraza y su hija Kianny. Instagram

Como dice el dicho, hijo de tigre sale pintado. Para nadie es un secreto que Kianny, la hija de la guapa empresaria Glenda Peraza, se roba suspiros en redes sociales por su belleza.

La joven, en su cuenta de Instagram, compartió una fotografía donde sale muy sexi con una blusa negra con brillantes.

Kianny escribió: “Hoy me gustaría poder abrazar a la Kiki de 13 años, insegura de su delgadez y su acné, para decirle que todo estará bien y que dentro de siete años se iba a amar tanto que ya nada, ni nadie sería capaz de apagar su brillo. Me gustaría poder contarle que iba a llegar a entender el verdadero significado e importancia de la belleza, y que va mucho más allá de su peso o de la ropa que usará, que supiera que no quería lucir como otras mujeres, porque finalmente estamos felices con quien somos”.

Kianny Peraza compartió una foto con un gran mensaje. Instagram

Además, agregó: “Y sobre todo, me gustaría poder contarle que está cumpliendo todos sus sueños poco a poco, por la mujer que verdaderamente es, su valor y esfuerzo y no por su físico”.

La muchacha añadió que ella no fue la única que pasó por esa situación y fue por esa razón que fue empática con sus seguidoras y les mandó un abrazo a las personas que se sienten como ella llegó a sentirse en algún momento.

Muchas de sus seguidoras la felicitaron por el mensaje, ya que muchas se sintieron identificadas con la hija de la empresaria.