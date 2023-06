Glenda Peraza tiró una indirecta muy directa con tremenda fotografía

Glenda Peraza tiene 49 años. Fotografía: Instagram. (Instagram)

Glenda Peraza dejó en sus redes sociales una indirecta muy directa para todos aquellos que la critican y como si no fuera suficiente, acompañó el mensajito con una tremenda fotografía suya, que silenció bocas o las puso a escupir veneno.

Si la pedrada y la caliente imagen motivaron comentarios o los apaciguó, poco le importa a la empresaria y a la modelo de televisión, pues ella asegura que las opiniones ajenas le dejaron de interesar hace mucho tiempo.

Peraza compartió en sus historias en Instagram un pedazo de una entrevista que un presentador mexicano le hizo a una actriz de ese país, en la que ella habla de que le dejó de importar lo que piense la gente de ella y para hacer el filazo más directo, Glenda puso en una esquina del video una fotografía suya muy provocativa.

“Hoy me importa si Fernando me dice algo, si mi hija me dice algo, si mi mamá o si mis fans, las que me quieren, se sienten mal por algo, la gente que me quiere; pero la gente que no me quiere y que no trata sus traumas y que viene aquí a querer que yo me sienta igual de popo que ellos, me vale madre, no me importa”, dice la entrevistada en el video que Peraza compartió.

La mujer también comenta que antes borraba los comentarios feos que le dejaban en sus redes sociales y que bloqueaba a la gente, pero que luego entendió que eran opiniones de otros, entonces desbloqueó a todo mundo y permitió que dijeran lo que quisieran.

“En realidad los desbloqueé y dije, vomiten lo que quieran, hablen lo que quieran, esta soy yo y no voy a cambiar y no voy a hacer nada para agradarle a alguien más, yo voy a ser yo siempre; si les caigo bien, bien; si no les caigo bien, super”, agregó la mexicana en su video.

Asumimos que las palabras de esa artista Glenda se las dedicó a más de uno que la critica y para ponerlos a arder más fue que ella agregó al video la fotografía.

En la imagen, Glenda está sentada frente al mar con un traje de baño fucsia cuya parte de abajo es muy reveladora.

Y si alguno no entendió, luego, en el perfil en Instagram, Glenda escribió: “Deja que te juzguen, que te malinterpreten, deja que hablen mal de ti. Sus opiniones no son tu problema, mantente amable y auténtico, sin importar lo que hagan o digan. Nunca dudes de lo que vales, solo sigue brillando como lo haces siempre”, escribió la macha de 49 años.

¿Será que la pedradita de Glenda también golpea a la exmiss Costa Rica, Yazmín Morales? Recordemos que la exreina de belleza criticó a la exparticipante de Dancing with the Stars a mediados de mayo por dejarse ver tan sexi en Instagram casi a sus 50 años.

Glenda evitó referirse a esa situación, pero en su momento, compartió en redes sociales algunos mensajes de empatía y apoyo entre mujeres; y ahora dejó semejante cosa.

Así que ya lo saben, si van a criticar a la exmodelo, mejor ahorrense el tiempito porque Glenda ni le fu ni le fa lo que opinen o digan de ella.