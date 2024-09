Glenda Peraza pasa bolados para verse como ella a los 50 años

Glenda Peraza luce espectacular, físicamente, a sus 50 años. (Instagram)

Glenda Peraza dejó boquiabierto a más de uno hace unos días con unas sensuales fotos que hizo en la playa para celebrar sus 50 años.

La exmodelo y expresentadora presumió el cuerpazo que conserva a pesar del paso del tiempo y este martes dejó ver cómo es que hace para estar así a estas alturas de la vida.

En su Instagram, Peraza mostró la rutina con que entrena sus “pompis” y piernas y aprovechó para motivar a la gente a hacer ejercicio y pasarle algunos bolados.

Glenda entrena desde la casa ya que uno de los cuartos lo transformó en su gimnasio y poco a poco ha ido equipándose con cosas para entrenar.

Así cuida Glenda Peraza su cuerpo de 50 años

“Mis amores, recuerden siempre que lo que no se mueve se apelota y no donde uno quiere. Todos esos chunches que tengo los he ido comprando poco a poquito, la (máquina) de pilates la compré en Amazon pero ya tiene sus añitos conmigo”, escribió.

La empresaria entiende que muchos de sus seguidores no pueden tener ese equipo para entrenar en casa, por eso le dejó una recomendación a la gente.

“No ocupan mucho, con subir y bajar gradas, caminar, bailar, (brincar) suiza, o en YouTube hay muchos ejercicios chivas para todas. Recuerden hacer todo despacio, respirar bien, y tomar mucha agüita bendita”, agregó.