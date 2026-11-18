La exmodelo y expresentadora Glenda Peraza reveló en las últimas horas el padecimiento que enfrenta y del que se enteró gracias a que aprendió a escuchar su cuerpo.

Glenda Peraza aseguró que la situación está controlada. (Instagram/Instagram)

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A través de Instagram, Glenda dio a conocer la noticia y al mismo tiempo comunicó que su situación está controlada.

Glenda Peraza revela lo que tiene

“Mis amores después de la peri, la meno y ahora la posmeno, he aprendido que escuchar nuestro cuerpo y tener buenos profesionales a nuestro lado hace una gran diferencia. ¡Así descubrí que tengo hipotiroidismo y hoy llevo mi control médico!”, comentó Peraza.

Según la clínica de la Universidad de Navarra, en España, “el hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas, desacelerando el metabolismo del cuerpo y afectando el funcionamiento de diversos órganos y sistemas”.

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Está bajo control

Glenda, de 52 años, presentó en redes a su doctora “de hormonas”, quien la acompaña “en todas esas cosas de mujer”.

“Porque no se trata de detener los años, sino de vivirlos lo mejor posible. Un día a la vez, mis mariposas”, expresó la guapa exfigura televisiva.

Glenda no ahondó en su diagnóstico médico, que produce síntomas como cansancio extremo y debilidad, intolerancia al frío, aumento de peso, piel seca, caída de cabello, estreñimiento, lentitud mental y ritmo cardíaco lento.

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