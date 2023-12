Glenda Peraza se hizo un nuevo arreglito estético: “Voy a quedar más preciosa de lo que ya soy”

Glenda Peraza se hizo un retoque estético en su cara.

A Glenda Peraza la sedaron y le pusieron una vía para el procedimiento estético al que se sometió este jueves y con el que está segura que quedará más guapa de lo que ya es.

La expresentadora de televisión contó en sus redes sociales este viernes que la noche anterior había entrado al “quirófano” para someterse a un tratamiento para eliminar la papada.

Según contó la exmodelo y empresaria, lo que le hicieron se llama “Face Tite”, que lo que hace es tensar esa parte de la cara para quitar la piel que se “cuelga”.

Glenda Peraza debe andar ese vendaje al menos durante 12 horas al día. (Instagram)

“Me he adelgazado tanto y entonces se me está colgando el pellejito de la papada y lo que van a hacer es tensar. Se seda un poquito a la persona y viene mi esposo por mí. La recuperación es pronta, es muy bonita y como yo ya voy para 50, ¿por qué no (hacerse el arreglito)?”, dijo Peraza este viernes en sus historias en Instagram.

“Aquí voy agradecida con Dios y feliz porque voy a quedar más preciosa de lo que ya soy”, comentó.

Debido al procedimiento, Glenda anda con un vendaje en todo alrededor de su cara y este viernes volvió a la clínica donde le hicieron el trabajito porque tenía que hacerse unos masajes.

Glenda Peraza se quitó la papada. (Instagram)

“Me quitaron el vendaje de ayer (jueves) y no puedo creer. ¡Esto es una maravilla! Usted tiene que hacer algo para que se quite esto si le molesta la papada. A mí no me gusta la papada, a mí me encanta usar cuello alto y últimamente sentí que se me salía esa papada y no me gusta”, dijo Peraza.

La expresentadora de Repretel y Teletica aseguró que no le dolió nada del procedimiento, que duró una hora y fue ambulatorio.

“Les voy a ir enseñando el proceso, pero esto es mucho con demasiado”, afirmó.

