Glenda Peraza se puso años encima y la reacción de su esposo lo dice todo

Glenda Peraza se animó a probar cómo se vería en unos años y terminó provocando risas y ternura con la respuesta de Byron Garita. (Instagram/Instagram)

La presentadora Glenda Peraza dejó con la boca abierta a más de uno, al compartir un video en el que se mostró con “varios años más”, gracias a un filtro de envejecimiento.

Sin embargo, lo que más dio de qué hablar no fue el cambio de apariencia, sino la tierna reacción de su esposo, Byron Garita, quien dejó un comentario que desató risas y halagos entre los fans.

En el video, Glenda aparece riendo mientras prueba un filtro que la muestra con arrugas, canas y un rostro visiblemente más maduro. Acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción y nostalgia:

“No puedo creer lo mucho que me parezco a mi madrecita. La vida es tan sabia que termina reflejándose en quienes más amamos. Y sí, ya sé que me van a decir que no me falta mucho para llegar a su edad, pero qué regalo tan lindo es parecerme a ella”, escribió la exconductora.

Las palabras de Glenda tocaron el corazón de muchos, pero lo que terminó robándose el protagonismo fue la respuesta de Byron Garita, su esposo, quien comentó con humor y cariño:

“Le vuelvo a echar el cuento”.

La frase, que rápidamente se llenó de corazones y risas, fue celebrada por los seguidores de la pareja, quienes destacaron la complicidad y el amor que ambos proyectan.

La presentadora dijo sentirse feliz al parecerse a su madre con el paso de los años. (Glenda Peraza /Glenda Peraza)

“Siempre se ve linda”, “No envejece o lo haces increíblemente”, “Bella y elegante como siempre”, fueron parte de los mensajes que recibió la presentadora en sus redes.

Glenda Peraza recibió varios comentarios después del video.

Glenda, quien es muy activa en plataformas digitales, aprovechó el momento para reflexionar sobre el paso del tiempo y la importancia de honrar las raíces familiares, dejando claro que la belleza no se mide por los años, sino por la actitud con la que se vive.