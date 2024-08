Glenda Peraza y Kianny Berry están destrozadas por durísimo momento que enfrentan

Glenda Peraza y Kianny Berry pasan por un momento bastante duro en sus vidas. (Instagram)

Glenda Peraza y Kianny Berry pasan por uno de los momentos más difíciles de sus vidas a pocos días de compartir juntas un viaje por Guatemala para celebrar los 50 años de la expresentadora de televisión.

Este miércoles, tanto la exmodelo como su única hija, confirmaron que Nick Alberto, perrito que tenía 17 años de vivir con ellos, cruzó el arcoiris en horas de la mañana, cuando murió.

LEA MÁS: Glenda Peraza llega a los 50 años y su hija, Kianny Berry, la sorprendió con un regalazo

Ambas llevaron la lamentable noticia a sus redes sociales con un posteo donde reconocieron que están destrozadas con la partida de Nick.

“Mi amor, mi ángel de cuatro patitas y colita, nuestro chirrichi, bombón asesino, negrito, Nick Alberto, hoy 7 de agosto en la mañana, cruzó el arcoiris”, dijo Glenda con un video que recopiló distintos momentos de la vida del peludito compartiendo con ella y su guapa hija.

Kianny Berry compartió esta foto de cuando Nick llegó a su vida. (Instagram)

Glenda reconoció lo duro que ha sido para ella y su hija enfrentar esa muerte, pero intentan llenarse de fuerzas con el montón de amor y chineos que le dieron a Nick en vida.

“Tenemos el alma rota, pero más puede el amor tan grande que le tuvimos y nos dio durante 17 años. Jamás olvidaré el primer día que lo vi, con sus ojitos negritos y brillantes con un mechón blanco en el pecho, como un osito. La Kiki se le tiró y lo abrazó de inmediato hasta el día de hoy.

LEA MÁS: Kianny Berry, hija de Glenda Peraza, se estrena como presentadora en este canal

“Nick: gracias por darnos vida, risas, amor, esperanza, y el amor más bello y puro de los que he tenido. Jamás te dejaré de amar, por siempre en mis recuerdos y corazón. Ahora tienes alitas y nosotros un ángel más en cielo y entre nosotros”, escribió Peraza en su Instagram.

Kianny, por su lado, también expresó su dolor con un sentido mensaje lleno de fotos del recuerdo de su perrito.

Kianny Berry junto a uno de sus grandes amores. (Instagram)

“Llevo meses intentando prepararme para este momento y hoy (este miércoles) que lo estoy viviendo, me doy cuenta que no estaba ni un poco lista para dejarte ir. Jamás se me va a olvidar el primer momento que te vi, mi mundo cambió por completo, ahora estabas vos para acompañarme y darle alegría a mi vida y así seguirá siendo, porque ahora vives en mi corazón. Las palabras jamás me van a alcanzar para agradecerte por traernos tanto amor y compañía. Fuiste el mejor amigo del mundo. La casa no va a ser lo mismo sin vos, pero te prometo seguir cuidando y amando de Coquito (el otro peludito de la familia) y de mami así como lo hacías.

“Te amo con cada parte de lo que soy y lo haré por el resto de mi vida, hasta que nos volvamos a encontrar y pueda darte esos abrazos que tanto nos gustaban. Gracias por escogernos como tu familia”, compartió Berry.

Glenda Peraza compartió este video tras hablar del duro momento que vive

LEA MÁS: Glenda Peraza inició oficialmente la celebración de sus 50 años con una tierna sorpresa

Desde La Teja le enviamos a Glenda y a Kianny un deseo de bendiciones y fortaleza en estos momentos.