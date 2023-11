Globos gigantes se apoderaron de Nueva York en el Día de Acción de Gracias

El desfile Macy's 2023 de Nueva York, Estados Unidos, es con el que le dan la bienvenida a la Navidad en este país. AFP (STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP)

Los residentes de Manhattan vivieron este jueves 23 de noviembre una de las festividades más emblemáticas de Estados Unidos: el Desfile de Macy’s, con motivo del Día de Acción de Gracias.

Se trata del espectáculo anual lleno de color y alegría que ha conquistado los corazones de miles de neoyorquinos y visitantes de todo el mundo que llegan a la Gran Manzana para vivir en primera fila esta celebración.

Esta fue la edición 97 de la pasarela que comenzó media hora antes de lo acostumbrado, a las 8.30 a.m. hora de Costa Rica. El cantante, compositor y virtuoso pianista de jazz de Nueva Orleans, Jon Batiste, fue el encargado de dar el banderazo de salida a esta fiesta, que ha sido parte de la historia neoyorquina desde 1927.

Los globos y demás participantes recorren cuatro kilómetros por todo el Central Park. AFP (STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP)

La majestuosidad de este alegre desfile de globos monumentales se despliega a lo largo de un recorrido de poco más de cuatro kilómetros, que inicia desde la Calle 77 Oeste y Central Park, para después circular por Central Park West, rodear Columbus Circle y pasar por Central Park South y la Sexta Avenida, para finalmente culminar en Macy’s Herald Square. Es una procesión que despierta a la ciudad y deja a su paso un rastro de alegría que marca la temporada de festejos de fin de año.

Los niños eran los más felices al ver los personajes flotantes. AFP (STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP)

“Durante casi cien años, el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s ha sido sinónimo del comienzo de la temporada navideña, la celebración y la unión”, explicó Will Coss, productor ejecutivo del evento, en un comunicado de Macy’s.

“Estamos orgullosos de tener esta responsabilidad y esperamos compartir nuestros increíbles diseños, globos con personajes gigantescos y entretenimiento de primera clase, todo ello seguro para crear recuerdos para toda la vida para los fans del desfile en todo el país”, agregó.

Un total de 16 globos gigantes fueron parte del desfile de este año. AFP (STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP)

Es un llenazo

Cada año, miles de personas llenan las calles de Nueva York para aprovechar la oportunidad de vivir la emoción del desfile de Acción de Gracias en persona, la magia también se transmite en vivo por televisión a todo el país a través de la señal de NBC en una emisión especial hasta el mediodía.

Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker del programa matutino del canal Today serán los anfitriones de la celebración; además, la cadena anunció que para esta ocasión instalaron varias cámaras adicionales a lo largo del recorrido, lo que ofrecerá a los espectadores nuevos puntos de vista nunca vistos hasta ahora.

En tanto, la emisión simultánea en español fue por Telemundo y fue conducida por Carlos Adyan y Andrea Meza.

Algunos globos ya habían desfilado en otros años. AFP (STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP)

Muchas estrellas

Este año, el Desfile de Macy’s tuvo la participación de una docena de artistas de gran renombre, entre los que destacan Cher, Batiste, David Foster y Katharine McPhee, Jessie James Decker, Bell Biv DeVoe, Brandy, Pentatonix, las Radio City Rockettes y los elencos de célebres montajes de Broadway como & Juliet, Back to the Future, How To Dance In Ohio, Shucked y Spamalot, entre otros estelares.

Grandes y niños llegaron desde tempranas horas para ver el desfile pasar. (STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP)

Entre los emblemáticos inflables gigantes que participaron estaban siete nuevos personajes de la cultura popular: Beagle Scout Snoopy, Blue Cat & Chugs de Cool Cats, Po de Kung Fu Panda, Leo el Lagarto de la serie de Netflix Leo, el Tío Dan de la próxima película de Illumination Migration, el personaje de animación japonés Monkey D. Luffy y el Pillsbury Doughboy.

Además, tuvo la participación de móviles alusivos a producciones cinematográficas como Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem de Nickelodeon y Paramount, Palace of Sweets de Brach’s, Igniting Memories de Solo Stove y The Deliciously Delectable World of Wonka de Warner Bros. Pictures.

Los personajes de películas animadas fueron los aplaudidos por los pequeños. AFP (STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP)

En total, el desfile incluirá 16 globos de personajes famosos, 26 carrozas móviles, 32 globos tradicionales, 12 bandas de música, nueve grupos de actuación, un total de casi 2000 animadoras, bailarines y payasos para divertir a las familias presentes.