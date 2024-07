Gloriana Casasola habla de su peso y de algo que no la tiene contenta

Gloriana Casasola es una de las periodistas más guapas de Telenoticias. (Instagram)

Gloriana Casasola es muy abierta con su público sobre muchos aspectos de su vida personal, pero este viernes habló como pocas veces de su peso y de cómo se sentía hace un tiempo.

La guapa periodista de Telenoticias aprovechó su rutina del gimnasio para tomarse unas fotos frente al espejo y al compartirlas se hizo una gran pregunta que intentó responder con su experiencia con los resultados de la báscula.

“¿Alguna vez llegamos a estar conformes con nosotros mismos?”, cuestionó Casasola. “Cuando tenía 14 kilos de sobrepeso, me sentía gorda; cuando bajé todo ese peso, me sentía demasiado flaca y, ahora que estoy en el limbo, siento que necesito volver a bajar de peso. Yo sé que el proceso no es lineal, pero cómo cuesta”, continuó la comunicadora del noticiero de canal 7.

Gloriana Casasola se sinceró sobre su peso en esta publicación. (Instagram)

Eso sí, Glori no dio detalles de cuánto está pesando en la actualidad, aunque por lo que dijo, no se siente en su peso ideal.

Casasola le viene poniendo mucho al ejercicio de un tiempo para acá, según lo evidencian las publicaciones que hace en sus redes sociales, donde enseña las sudadas que se pega con sus entrenamientos.

