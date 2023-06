Gonín ahora se puso del lado de William Sunsing para tirarle a Toledo

Gonín ahora se puso del lado de Sunsing. TikTok.

En medio de la bronca entre Toledo y William Sunsing en la que filazos han ido y venido, el cantante Gonín ha tratado de bajarle un poco el tono, muy a su manera, cantando y con un poco de humor, aunque también con picante.

Primero, hizo una respuesta simulando la voz del limonense en la que le tiraba duro a Sunsing, pero ahora, más bien se puso del lado del exfutbolista y le mandó directo a Toledo a ritmo de la pegadísima canción de Grupo Firme, “Un x100to”, la cual modificó para la ocasión.

“Toledo lo sientoooo pero tengo muchas cosas que hacer que como pa’ perder el tiempo. Trabajo muy fuerte y por eso ves que yo tengo lo que tengo, mi gente no les mientoooo, eso de que voy por 15 mil no es cierto... y es que no pienso influir en todos los chamaquitos para que drogas quieran consumir, la plata solo fue para excusarme porque realmente no quería ir, porque quedaría pijeado ahí, con esos purotes que enrola Dj Pi, digan lo que quieran decir...”, dice un poco la canción.

Gonín explicó que lo que está haciendo son parodias de la situación y que aunque mucha gente se ha sentido ofendida, él más bien lo que trata es de ponerle humor al tema que tanto ha dado de qué hablar en las últimas semanas.