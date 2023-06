Gonín metió la cuchara en la bronca entre Toledo y Sunsing y le hizo una canción al futbolista

Gonín imitó a su compa Toledo para responderle a Sunsing. YouTube.

El cantante Toledo no ha querido seguir echando sal sobre la herida que le hizo a William Sunsing al decir que su apellido suena como una enfermedad venérea, sin embargo, un colega y un amigo suyo hasta le echó limón.

Hablamos de Gonín, quien metió la cuchara en la bronca de moda en nuestro país y le respondió, a su manera, a Sunsing, simulando la voz y el estilo de Toledo en un video compartido en su TikTok.

El ganador de Tu cara me suena aclaró que lo hacía solo por humor, no para que se enojen con él ni para tirarle a nadie.

“Compas, ya vieron lo que está pasando entre Toledo y Sunsing y toda la vara. Vamos a hacer un poquito de humor, pero yo me pongo a pensar que si Toledo le responde con una pieza, me imagino que diría...”

‘Revisando el Facebook y el Instagram, me salió un video de Sunsing, el mae queriéndome basurear porque estoy gordito y fumo weed. Dice que no va a mi programa porque es fatal, pero si va sí le doy 15 mil, a eso yo le llamo doble moral, por eso Guima nunca te quiso a ti, siempre en banca en segunda clase, Dios guarde hiciera un gol, no creía en nadie, egocéntrico no le importa el prójimo sabe qué vaya a lavase’”, dice la pieza entre otras cosas, que mejor no agregamos por ser un poco pasadas.

Gonín hizo la canción muerto de risa, pues ve el asunto con humor a pesar de que los otros dos no se puedan ver ni en pintura, sobre todo después del nuevo video que ha circulado en redes sociales en donde Toledo insulta a Sunsing en un concierto que dio el fin de semana y que provocó la indignación del exfutbolista, quien dijo que así no se hacen las cosas, menos entre personas grandes y se supone que maduras.

Nada raro que esta historia termine en una visita del exdelantero al programa del cantante, aunque para eso todavía queda mucha tela por cortar.