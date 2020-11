Eso se hablaba, pero yo nunca quise hacerme muchas ilusiones, estaba muy consciente de lo que habíamos logrado todos y con cualquiera que ganara me iba a alegrar mucho. Nosotros siempre pensamos en que más que celebrar un trofeo era festejar que pudimos terminar pese a todas las dificultades que tuvimos por el coronavirus, yo estaba mentalizado en celebrar eso y si me tocaba ganar bien, pero no quería hacerme ilusiones y que luego no pasara.