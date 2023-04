Grace Currey, actriz de DC, estará en el Comic Con Costa Rica

Grace Curry consiguió en 'Shazam 2' su primer gran rol protagónico en cine. Foto: WB Entertainment

La actriz Grace Currey, quien interpretó el personaje de Mary Bromfield o Mary Marvel en la película “Shazam! Fury of the Gods”, será una de las invitadas especiales al Comic Con Costa Rica.

La canadiense vendrá al evento programado para los días 5, 6 y 7 de mayo en lugar de su colega Diane Guerrero.

La actriz de las películas “Encanto” (2021) y “Orange is the New Black” (2013-2019) ya no podrá venir, pues según explicó la organización, recibió un llamado de último minuto para grabar una nueva peli.

Grace Currey, por su parte, ha participado en otras películas como “Annabelle: Creation” y en tele ha salido en series como “Ghost Whisperer”, “Bones” y “Revenge”. Es decir, es bastante famosa.

La actriz Diane Guerrero ya no podrá venir al evento, pues tiene que grabar unas escenas para esos días. Archivo

La organización además confirmó que Curry estará el domingo 7 de mayo compartiendo con los asistentes.

“Hemos hecho un doble esfuerzo para traer a una protagonista que estuvo recién en cartelera, como es el caso de Grace Currey en Shazam!, o actores de la serie de Netflix Wednesday como Victor Dorobantu (Dedos) y George Burcea (Largo), porque queremos complacer a todos los fans. Nos hemos propuesto darles una experiencia que no puedan olvidar. Con respecto a Diane, lamentamos que no pueda acompañarnos y le deseamos la mejor de las suertes en su nueva filmación”, dijo Manu Quirós, productor.

Además, dijo que el próximo año volverán a invitar a Diane Guerrero, esperando que sus compromisos sí le permitan venir a compartir con los ticos.

El Comic Con Costa Rica se realizará en el Centro de Convenciones, en Barreal de Heredia y ya están a venta las entradas.

