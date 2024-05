Mujer pensó que tenía “goma” y le diagnosticaron cáncer cerebral: “Mi ojo izquierdo se desvió”

Lo que serían unos días de diversión y relajación, terminó en un grave diagnóstico para Ella Pick, una joven de 19 años, de Boston, que durante unas vacaciones con sus amigas en la isla griega de Zante, se sintió mal y creyó que sus molestias eran un efecto del alcohol.

Una semana de diversión hicieron pensar a la mujer que sus intensos dolores de cabeza eran producto de la resaca. Sin embargo, cuando regresó a su casa, los síntomas empeoraron y los médicos le dieron un año de vida.

El mundo de la joven cambió durante unas vacaciones en junio del año pasado, cuando realizó un viaje a Grecia con cuatro amigas para celebrar que terminó las clases universitarias. Según Daily Mail, Pick experimentó migrañas severas, pero lo atribuyó a las fiestas y a la “goma”.

Al terminar el viaje, su estado empeoró. “Durante las primeras dos o tres noches me sentí absolutamente bien. Todos estábamos pasando el mejor momento”, expresó la joven al medio.

No obstante, empezó a sentirse mal y creyó que se debía a las fiestas. “No bebía tanto ni salía tanto. Pensé que, tal vez, podría ser una resaca. Me sentí mal. Ahora miro hacia atrás y pienso que claramente no estaba bien”, dijo.

Así descubrió que no estaba bien

De regreso en su casa, la joven se sintió cada vez peor, los dolores de cabeza eran más intensos. “La presión en la parte posterior de mi cabeza era terrible. Siempre he sufrido migrañas, pero nunca hasta ese punto”, afirmó.

Lo que verdaderamente empeoró la situación fue cuando su ojo izquierdo se desvió y, de inmediato, prendió todas las alarmas de que su salud no estaba bien.

“Mi ojo izquierdo se desvió hacia el centro de mi cara. Fui a hacerme un examen de la vista y me derivaron al hospital y dijeron que era una gran preocupación”, aseguró al medio

Ante este panorama, los médicos descubrieron algo que cambió toda la vida de Ella Pick: un bulto en su cerebro que fue diagnosticado como un glioma difuso de la línea media. Los expertos en salud le dieron doce meses de vida.

Según Mayo Clinicic, “el glioma es un tipo de cáncer que comienza en las células llamadas astrocitos que brindan sostén a las células nerviosas. Puede formarse en el cerebro o en la médula espinal”.

Esta, comúnmente, produce problemas de equilibrio, debilidad en brazos y piernas, dificultades para caminar, hablar y controlar expresiones faciales. Entre otros signos, dolores de cabeza, náuseas y vómitos.

Ella reveló que quiere crear la mayor cantidad de recuerdos con sus seres queridos. “Todos los que me rodean están sufriendo más que yo. No pueden decir exactamente cuánto tiempo me queda porque no puedo hacerme una biopsia debido a dónde está el tumor”, expresó.

Aunque sabe el diagnóstico de 12 meses, no está segura desde cuándo tiene el tumor y si le queda menos tiempo: “Si me hicieran una biopsia, lo más probable es que me paralicen, por lo que no pueden decir exactamente cuántos meses tengo”.

El año pasado se sometió a un tratamiento para frenar la progresión del bulto y aseguró que, “solo está tratando de alejarse lo más posible y mantener una actitud positiva”.