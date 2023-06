Grandes batallas hoy permiten a la comunidad LGTBIQ+ realizar su marcha número 14

Fabián Chavarría y José Andrés de la Cruz son dos jóvenes de 19 años, vecinos de San Pablo y San Rafael de Heredia, parte de la comunidad LGBTIQ+ en Costa Rica, quienes con pancartas en mano se hicieron presente este 25 de junio a la marcha del orgullo.

Fabián Chavarría y José Andrés de la Cruz disfrutaron de la marcha. (Lilly Arce)

Ambos jóvenes reconocen que el país ha avanzado en temas de derechos de la comunidad LGBTIQ+ gracias a las luchas libradas por años por personas que sufrieron mucho para que ahora sus voces puedan ser escuchadas; sin embargo, señalan que aún falta mucho por luchar.

“Como sociedad nos falta avanzar muchísimo, pero comparado hace algunos años, cuando yo era chiquito, ver la manera en la que hoy podemos expresarnos sin recibir un trato discriminatorio por parte de las demás personas en las calles, eso antes era imposible, hoy es bastante gratificante ver que eso casi no sucede y esto nos da señales de que la lucha que se ha hecho desde hace tiempo hoy están dando frutos en la sociedad”, señaló Fabián.

Lo más importante es ser feliz. (Lilly Arce)

Por su parte, José Andrés manifestó que tiene cuatro años de vivir en Costa Rica, es cubano, y en su país una marcha de este tipo no es permitida, por eso agradece a las personas que han luchado en Costa Rica para que hoy él pueda ser aceptado tal y como es.

“Desde que yo me vine a Costa Rica, este país me abrió las puertas y me permitió ser quien realmente soy y poder expresarme sin miedo a que las personas me juzguen o de vivir con el miedo de salir a la calle sin poder salir vestido a como a mí me gusta y esto es muy gratificante para mí, tener el apoyo de toda una comunidad”, detalló José Andrés.

Los trajes exuberantes no pueden faltar en la marcha. (Lilly Arce)

Los jóvenes aseguran que ver la gran cantidad de personas que apoyan año con año esta marcha representa un gran avance y demuestra que la comunidad LGBTIQ+ en nuestro país está organizada y dispuesta a luchar por sus derechos.

“Ver una convocatoria de casi un millón de personas en esta marcha me genera felicidad y es demasiado liberador porque sabemos que tenemos personas que nos apoyan y nos respaldan y por eso estoy aquí”, agregó Fabián.

Los participantes llegaron con mensajes contundentes. (Lilly Arce)

Por su parte, José Andrés detalló que le parece genial ver como en estos cuatro años en Costa Rica la cantidad de personas que asisten a las marchas aumentan.

“Me gusta mucho ver cómo incrementa la cantidad de asistente cada año y eso es un espaldarazo que nos dice que no estamos solos, que somos muchos y no una minoría como a veces nos dicen, y que somos valiosos”, aseguró.

Hace 14 años llegaron 20 personas, esta vez no cabía un alma en paseo Colón. (Lilly Arce)

Los jóvenes detallan que inicialmente para sus familias fue bastante difícil aceptar sus preferencias y apoyarlos, pero que ahora reciben el apoyo de todos ellos, algo que les demuestra que la lucha por el respeto de sus derechos también está haciendo eco en las familias costarricense.

14 años de lucha

Este 25 de junio un poquito después del mediodía, en el parque Central de San José, comenzó la edición 14 de la Gran Marcha de la Diversidad, también conocida como Marcha del Orgullo de la Comunidad LGTBIQ+.

Víctor Hugo Monge está orgulloso con lo que ha logrado con su lucha. (Lilly Arce)

Algo que fue muy difícil en sus inicios, hace 14 años esta actividad se llenó de ofensas, burlas, agresiones y muchas cosas más dolorosas, así lo recuerda Víctor Hugo Monge, de 59 años de edad, vecino de La Uruca, en San José.

“Para lograr lo que hoy tenemos no ha sido fácil, ha sido una lucha cruel, una lucha violenta, una lucha discriminatoria, una lucha en la que hemos enfrentado al patriarcado y al patriarcado religioso, recuerdo perfectamente como en 1987 a raíz de que en Costa Rica se empezó a reportar los primeros casos de SIDA empezó la represión”, recuerda con dolor Monge.

Creatividad es lo que sobró en la marcha. (Lilly Arce)

Víctor Hugo señala que el presidente en ese entonces empezó una persecución en contra de las personas homosexuales, en la que hacían redadas, detenían a personas en las calles, además de obligar a los trabajadores estatales a hacerse la prueba obligatoria del SIDA.

“Yo soy cofundador del movimiento 5 de abril, el primer movimiento político a nivel nacional que empezó a defender los derechos de la comunidad, pero fue en 1992 que la comunidad costarricense había sido empoderada gracias a varios programas que había impartido y fue así como empezó esta lucha a fortalecerse con el lema en ese entonces ‘Nunca más va ocurrir lo mismo’”, recuerda Monge.

Los jóvenes se pusieron creativos para expresarse. (Lilly Arce)

Víctor Hugo es actualmente miembro del Movimiento Diversidad Abelardo Araya y fue nombrado como uno de los mariscales de esta marcha, recuerda que hace 14 años en la primera marcha participaron menos de 20 personas, hoy en paseo Colón no cabía un alma más.

“Hemos evolucionado tanto que nos ha permitido lograr grandísimas cosas y debido a la organización como comunidad pudimos conseguir la aprobación y el respeto para unirnos en matrimonio igualitario, algo que la Corte nos concedió y el gobierno anterior lo firmó, pero que este gobierno actual por su religiosidad debido a que no puede eliminarlo decide retrasar todos los proyectos que tengan que ver con nuestros derechos contemplados en la Corte Internacional”, agregó.

El mes diverso

Gabriel Castro González, presidente de la Fundación Celebración de la Diversidad (Pride CR), los encargados del evento, nos confirmó que las actividades del mes de junio de la comunidad van más allá de la marcha.

En esta marcha reinan los colores. (Lilly Arce)

Durante junio hicimos actividades de bien social, de sostenibilidad ambiental, de inclusión y de apoyo a los emprendedores diversos. Un ejemplo fue la feria de emprendedores LGTBIQ+ que se vivió entre el viernes y sábado pasado en la Casa del Cuño en La Antigua Aduana.

Igualdad e inclusión, son dos de los pilares que siempre buscará resaltar la gran Marcha de la Diversidad.

Esta carroza se llenó de mensajes de los participantes. (Lilly Arce)

Para esta marcha desfilaron más de 20 carrozas, personalidades de la política nacional e internacional.