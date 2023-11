Gregory Cabrera sorprende al contarnos que fue indigente antes de entrar a Calle 8

Gregory Cabrera en su momento integró la extinta agrupación musical La Banda. Cortesía.

El cantante colombiano Gregory Cabrera recientemente celebró una fecha que no podía dejar pasar por alto.

Se trata de su llegada a Costa Rica, la cual lo marcó por todo lo que vivió cuando apenas hacía una carrera en el mundo de la música.

El colombiano cumplió 25 años de trayectoria y cuando él habla de todos los sacrificios que hizo por no abandonar sus sueños, las lágrimas inundan sus ojos; sin embargo, agradece por todas las situaciones que le tocó vivir, ya que afirma que gracias a su pasado es un hombre nuevo.

En La Teja hablamos con Gregory Cabrera, quien abrió su corazón y nos contó toda su historia desde que llegó a nuestro país

¿Cómo se dio su llegada a Tiquicia?

Todo se dio cuando el empresario Ricardo Acosta llegó en 1998 a Bogotá, Colombia, para buscar dos cantantes para el extinto grupo costarricense La Banda. Una amistad que se llama Jesús Vives me contactó para que hiciera la audición, mi interpretación en aquel entonces fue la canción ‘Sólo tú' de Pedro Fernández y me eligieron.

¿Ese era su sueño?

Antes de hacer la audición yo era futbolista, pero lamentablemente me tuve que retirar por un accidente, busqué otra opción de vida y la música fue un espacio, no era el gran cantante, pero tenía mucho carisma, siempre fui alegre, sencillo y era muy bailarín.

¿En qué fecha llegó a Costa Rica?

Yo llegué a este hermoso país un 14 de octubre de 1998, y ya tengo 25 años, gracias a la oportunidad que me dieron.

Antes no conocía los rincones de este país, ni siquiera tenía amigos, ahora en cada esquina tengo alguien que me quiere.

¿Cuándo llegó sabía algo de Costa Rica?

La verdad no tenía conocimiento de la cultura costarricense, sabía que era un país centroamericano, pero pensaba que la música que escuchaban era jamaiquina; sin embargo me topé con mucha cumbia, y como yo venía de Colombia eso me ayudó a adaptarme bien al mercado de Tiquicia.

El cantante Gregory Cabrera confesó que no se arrepiente de su pasado. Costesía

¿Cómo fue para usted dejar Colombia y enfrentarse a algo nuevo por querer cumplir un sueño?

Hablé con mi mamá y como sabía que los que me traían eran personas conocidas ella accedió, a pesar de que tenía 23 años y tenía libertad; sin embargo en Colombia hay una regla: si la mamá de uno dice que no, uno no va a ningún lado. Mi madre y mi padre (QEPD) me dieron la bendición, y yo me vine a cumplir mis sueños, cuando llegué acá di lo mejor que pude, pero no funcionó, fue un fracaso, ya que al final no se pudo hacer nada con la agrupación y La banda murió en mis manos, siendo yo el cantante.

¿Qué pasó al final con La Banda?

Yo tenía ocho meses de estar en La banda y no se logró nada, más bien fue una perdida de plata, al final se cerró y hoy en día nadie se ha atrevido a hacer nada con ella. Pero a pesar de todo yo nunca me desanimé, pasé cosas muy feas; pero después tuve la oportunidad de integrarme a Calle 8 y cambió mi historia, mi vida y lo que soy hoy en día.

¿Qué le pasó por la mente cuando cerró La banda?

Ese mismo día todos los del grupo nos fuimos a un bar, tristes, despechados que nos habíamos quedado sin brete, en ese momento, yo ya tenía el boleto en mano y un poquito de ahorros para devolverme a Colombia, pero la propietaria del bar agarró mi pasaje y lo rompió. Las pocas personas que yo conocía pensaron que si me había ido y nunca supieron todo lo que pasé en la calle.

Gregory Cabrera nos confesó que vivió momentos muy complicados cuando llegó a Costa Rica. Cortesía

¿Qué cosas feas pasaron antes de Calle 8?

Viví en la calle en un estado de indigencia casi por un año, hasta que conocí a don Carlos Solano el propietario del grupo Los de la calle, quien me sacó de ese hueco negro en el que estaba. Me fui a trabajar en un bar en Guápiles y ahí se dio la oportunidad de Calle 8, y empezó mi vida nuevamente.

¿Sentía que era una segunda oportunidad?

Sentí que Dios me amaba y quería algo grande para mí, y cuando entré a Calle 8 empecé a despegar mi talento conquistando el país y su gente, después de cosechar éxitos he tenido una vida más ordenada, antes tomaba mucho licor y ahora llevó 20 años de estar sobrio. Con el tiempo fui entendiendo que mi público no merecía a alguien así; ahora todo lo hago con cabeza fría.

¿Es difícil hablar de este tema?

Siempre pensé que uno supera estas cosas, pero van a estar siempre en la vida y ahora que uno se ve en otra situación veo que si he luchado, por eso de mi pasado no cambiaría nada porque por eso soy el hombre que soy.

Gregory Cabrera contó que con la ayuda de Dios pudo salir adelante. Cortesía.

LEA MÁS: Gregory Cabrera anda como la canción más popular de Alejandro Sanz

¿Cómo se siente ahora?

Soy un ser humano feliz, tengo mi esposa, mis seis hijos, y ahorita estoy luchando por sacar adelante al más pequeñito de dos años, mi esposa sabe el ser humano que soy y lo que he luchado por ser una gran persona, sé que no soy perfecto, pero he cambiado mucho y más bien me asusto por todo lo que he logrado.