Greivin Morgan y su esposa se enfrentan al momento más ansiado de sus vidas

Greivin Morgan y Sheiris Montero serán papás de una niña. Fotografía: Instagram Sheiris Montero. (Instagram/Instagram)

El momento más ansiado en las vidas de Greivin Morgan y su esposa Sheiris Montero, ya les sopla a ambos en la nuca.

La pareja está a la espera de su primera hija y cerca de las 8 de la noche de este martes, Sheiris fue ingresada al hospital porque al parecer Sahel ya quiere venir a este mundo.

“Ahora sí bebés, se vino la hora, no es joda. Ya es en serio. Gracias por sus oraciones”, escribió el conocido modelo en una reciente historia que publicó en Instagram.

También compartió un video donde su esposa está en la camilla de un hospital privado bajo monitoreo y junto a ella una enfermera dándole algunas instrucciones.

“Estamos en monitoreo”, confirmó Morgan, quien horas antes había bromeado con que su bebé estaba por venir al mundo por una cita de rutina a la que fue la pareja este martes.

Greivin Morgan confirmó que su esposa estaría entrando en labor de parto en las próximas horas. Fotografía: Instagram Greivin Morgan. (Instagram/Instagram)

El médico le dijo a Greivin que estaban esperando a que Sheiris comenzara la labor de parto “espontáneamente”, ya que a diferencia de otros conocidos, ellos decidieron tener a su bebé por parto natural.

De hecho, hace unos días Sheiris respondió con todo a una mujer que le pidió “huir” del parto vaginal y que mejor optara por una cesárea.

“Solo les digo: no podemos andar transmitiendo temores o traumas propios a otros. Si no tienen nada bueno que decir, no lo digan y si su experiencia fue difícil, solo manden linda energía y oren por esa persona para que le vaya mejor que a ustedes”, fue parte de lo que dijo Montero la semana pasada tras el comentario que recibió en redes.

Greivin Morgan aseguró que su esposa ya está en monitoreo. Fotografía: Instagram Greivin Morgan. (Instagram/Instagram)

Sheiris cumplió hace pocos días los nueve meses de embarazo, por lo que la primogénita de los Morgan Montero está completamente lista para nacer.