Greivin Moya: “Nunca me eché para atrás porque me infundieran miedo”

Moya ya tiene el porte de político, habrá que ver cómo le va. Foto: Cortesía Moya ya tiene el porte de político, habrá que ver cómo le va. Foto: Cortesía (Cortesía)

Poco a poco Greivin Moya va cambiando el chip de periodista a político.

Aunque sabe que no es fácil dejar atrás algo que hizo por casi 40 años, el comunicador brumoso tiene claro que su nueva vida será otra, pero le alegra que muchos ticos confían en él, ya sea como futuro diputado o hasta como presidente, de la mano del partido Fuerza Nacional.

Moya asegura que de su trabajo se lleva muchísimas cosas buenas y otras no tanto, como las amenazas y broncas que tuvo por su estilo confrontativo y de denuncia.

Greivin ya tiene experiencia en política, pues siendo un carajillo fue regidor de la Municipalidad de Paraíso, luego lo dejó para dedicarse a estudiar.

Estuvo 28 años en Teletica, en tres diferentes etapas, pero también pasó por la UCR y por los canales 4, 6 y 13.

Las broncas que se comió lo hicieron muy conocido en nuestro país. Teletica.com Las broncas que se comió lo hicieron muy conocido en nuestro país. Teletica.com (Captura de pantalla de reportaje de Greivin Moya en Telenoticias)

-¿Cómo se siente en sus primeros días pensionado? ¿Ya pudo cambiar el chip?

Vieras que todavía no, después de treinta y resto de años de andar en el periodismo hay que ir desacelerando poco a poco y es un proceso que tarda unos días.

-¿Qué ha estado haciendo en estos días?

Respondiendo a la gente que me ha escrito, que me ha llamado y buscado, yo no soy mucho de estar en redes sociales, pero en eso he pasado porque son muchos mensajes de gente que con cariño, me desea lo mejor.

-¿Sintió miedo de verdad con todo lo que se decía de usted y de sus notas?

Claro, hubo mucho temor, el que no lo sienta haciendo esto, está muerto. Sí, había preocupación que me fuera a suceder algo, pero nunca me eché para atrás con una información porque me infundieran miedo, si hubiera sido así, mejor me quedaba en la casa. Yo creo que el periodismo aquí genera algún tipo de confrontación, pero no como en otros países en los que todo se resuelve de otras formas y en esos lugares ahí está el periodismo aún con sus riesgos y sus víctimas y por eso aquí debemos fortalecerlo más, darle calidad, profundidad y denuncia.

-¿Cómo se maneja ese temor con la familia para no transmitírselo a ellos?

Yo siempre fui muy cuidadoso de apartar eso, a veces me lo tragaba solo, no compartía cosas para no generar pánico, sabía que muchas veces era intimidación y si le daba cabida a eso, iba a terminar en el siquiátrico. Yo creo que siempre manejé las cosas con calma, con mucha fe en Dios, apoyo de las personas y de tratar de que mi trabajo no fuera un tormento para mi familia y por suerte las cosas no pasaron a más y ahora estamos en otro escenario en el que hay ir caminando con precaución.

-Sí, porque tampoco es que se va para Hawái a tirársela rico...

No, no es que me voy a tirar a la hamaca en la playa y por eso tengo que verlo con tranquilidad y responsabilidad.

-¿Va a tener un estilo similar en política?

Yo me metí en esto porque conocí por dentro los problemas que había, como la corrupción, y la idea es poder aportar para resolver esta cuestión, hay gente que conoce (del tema económico) que me ha dicho que este país no necesita más impuestos, pero la mala gestión y la corrupción es lo que hacen que el dinero no se utilice en lo que es necesario.

-¿Cómo inició todo?

En las últimas tres campañas me ofrecieron puestos y siempre los decliné, no pensaba que era el tiempo, hace cuatro años se me fue metiendo el gusanillo y me reuní con una gente, les dije que sí, pero había que hacer un partido nuevo porque no quería involucrarme en los tradicionales porque sería seguir en lo mismo y al final se fundó el partido y nos pudimos inscribir en el Tribunal (Supremo de Elecciones).

-¿A cuál de los compañeros le contó primero?

Vieras que a casi nadie, solo a Lilliana Carranza, cuando me ofrecieron una diputación y ya después le comenté cuando todo se fue dando, ya cuando empezaron los rumores, se lo di a conocer al director, Ignacio Santos, y a Lázaro Málvarez.

-¿Cómo siente que ha reaccionado la gente por su anuncio de que entrará en la política?

Me ha sorprendido porque la política no es nueva para mí, pero nunca he ostentado un puesto público y las reacciones han sido muy buenas, no solo conmigo, sino con mis familiares, a quienes les externan su apoyo y es como una cadena que se va alargando.

-¿Siente presión extra por haber tenido una carrera muy ligada a la denuncia y a la justicia social?

Sí, yo lo veo como una gran responsabilidad porque así debe de ser, sé que la gente va a estar pendiente de mí y del movimiento. Yo lo veo con mucho más compromiso que antes, porque me metí en esto con buenas intenciones y con el deseo de ayudar a construir el país, yo tengo más de sesenta años y siempre he visto que todos los políticos dicen lo mismo y hacen poco, la pobreza ha aumentado, la clase media casi que desaparece y no puede ser que nos quedemos cruzados de brazos viendo todo lo que pasa. Esto es un proceso, no solo para las elecciones de ahora, sino para muchos años, la idea es que el pueblo vuelva a creer, porque la política sí sirve, lo que no sirven son las personas que han estado en ella.

-Decía don Luis Guillermo Solís que no es lo mismo verla venir que bailar con ella...

Cuando usted tiene buenas intenciones no hay nada que usted pueda temer, eso de que la política es un charco donde todo mundo se embarreala es una imagen que han creado algunos vivillos para que nadie se meta y seguir ellos en el mismo juego.