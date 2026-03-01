Gremio artístico pide oraciones para el cantante exBrillanticos Olman Obando

Olman Obando (de camisa blanca) fue una de las principales voces de la orquesta Los Brillanticos. (ALLEN CAMPOS)

El mundo de la música nacional se mantiene en vilo por la salud de Olman Obando, reconocido intérprete y figura ligada a agrupaciones emblemáticas como la orquesta Los Brillanticos y La Solución.

En las últimas horas, la preocupación creció luego de que su amigo, el humorista Opo Marín, confirmara que el artista atraviesa una situación médica “bastante crítica”.

A través de una publicación en redes sociales, Marín hizo un llamado urgente a colegas, amigos y seguidores del músico para unirse en una cadena de oración.

“Les pedimos mucha oración por su salud y que Dios haga su santa voluntad para que pueda salir adelante”, escribió, dejando en claro la gravedad del momento que vive Obando.

En su mensaje, insistió en la importancia de unirse como comunidad para pedir por su recuperación.

Días antes de este llamado, el propio cantante había hecho referencia a su estado de salud.

Estuvo de cumpleaños

En su cuenta de Facebook, explicó que atraviesa un quebranto que le ha impedido responder mensajes como acostumbra. Aun así, quiso agradecer públicamente las muestras de cariño recibidas con motivo de su cumpleaños.

“Gracias a todos y todas por sus buenos deseos y bendiciones”, escribió, acompañando el mensaje con una fotografía junto a su colega Juan García, integrante de la orquesta La Solución.

Obando llegó a los 61 años el pasado 23 de febrero.

Los cantante nacionales Olman Obando y Juan García (redes/Facebook)

Aunque no se han dado detalles sobre su diagnóstico, La Teja sabía que desde hace varios meses tuvo que dejar de cantar para hacerle frente a su enfermedad y hasta intentamos conversar con él al respecto, pero nos había indicado que prefería no hablar del tema.

Desde acá les mandamos una pronta recuperación al cantante.