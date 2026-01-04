Gremio de actores se despide de Lucho Barahona, el maestro del teatro costarricense

Lucho Barahona fue un gran maestro del teatro y la televisión costarricense. (Adrian Soto)

El gremio artístico costarricense está de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido actor y director Luis Alberto “Lucho” Barahona, a los 94 años.

La noticia dada a conocer este 4 de enero provocó una ola de mensajes cargados de amor, gratitud y admiración por parte de colegas, amigos y generaciones de actores que crecieron viéndolo y aprendiéndole sobre las tablas.

El actor José Arceyuth pasaba muy pendiente de Lucho Barahona desde que enfermó. (redes/Facebook)

Uno de los mensajes más sentidos fue el del actor José Arceyuth, quien le dedicó unas palabras que conmovieron a muchos: “Adiós mi Lucho amado. Gracias por tanto. Que en el cielo te reciban tus amigos y familiares que tanto extrañabas, aquí te vamos a extrañar más. Buen viaje amigo amado”, escribió en sus redes sociales.

La actriz Tatiana Zamora también recordó no solo al artista, sino al ser humano generoso que fue.

“Un hombre de teatro que, a lo largo de su vida, abrió oportunidades de trabajo a manos llenas para nosotros, los actores de Costa Rica. A quien toda una generación recuerda por sus entrañables personajes en ‘La lucha de Lucho’”, publicó.

Para la actriz Tatiana Zamora fue como un padre en su profesión. (redes/Facebook)

Zamora destacó además su faceta más humana, asegurando que su legado va mucho más allá del escenario, pues fue una persona que brindó protección y acompañamiento a decenas de personas en momentos de vulnerabilidad.

“Nuestro Luchito siempre nos recibió con una gran sonrisa y nos enseñó, con el ejemplo, que en la vida, así como en el teatro, se vive abrazando por igual la comedia y el drama”, añadió.

Funeral a la espera

La actriz Sofía Chaverri también se sumó a las despedidas con un extenso y emotivo mensaje en el que recordó el privilegio de haber trabajado bajo su dirección.

“Como director fue minucioso, como colega siempre generoso; cuando iba al teatro a ver alguna obra era amoroso y puntual en sus comentarios. Un hombre admirable, que lo dio todo por su oficio teatral, por el gremio, por sus colegas y por este arte que siempre amó”, expresó.

Luis Alberto "Lucho" Barahona era muy querido por muchos miembros del gremio actoral. (redes/Facebook)

Chaverri aseguró que, aunque queda un nudo en la garganta por su partida, el legado de Lucho Barahona permanecerá vivo en el teatro costarricense.

Luis Alberto "Lucho" Barahona fue el fundador del teatro El Ángel y el teatro Lucho Barahona. (redes/Facebook)

Por su parte, el actor y gran amigo de Barahona, Gustavo Rojas, confirmó que en las próximas horas se darán a conocer los detalles de las honras fúnebres y que actualmente se realizan gestiones para valorar la posibilidad de que estas se lleven a cabo en la Compañía Nacional de Teatro, un espacio que representa profundamente la historia y el aporte del maestro al arte escénico nacional.

Lucho falleció en un albergue para adultos mayores ubicado en San Pedro de Montes de Oca, donde permanecía desde hace más de un año luego de fallecer su pareja sentimental Luis Alvarado, quien murió también los primeros días de enero de 2024.