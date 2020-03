“En momentos en que la incertidumbre nos rodea, vamos a continuar contribuyendo, pero en positivo. La clave no es detener la economía, que al final podría ser un peor mal si no tenemos en la mesa el pan. La clave es que seamos responsables con las indicaciones de salud, precavidos, pero sobre todo positivos, la energía negativa no contribuye en nada, todo lo contrario, perjudica a un más”, dijo el productor Ernesto Arceyut.