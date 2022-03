Grupos nacionales ven la luz después de dos años de necesidades y poco brete

Es mi Cantón Alajuelita Posted by Christian H. Robinson Solera on Sunday, March 6, 2022

La música llena el alma, sana corazones y alegra los cuerpos.

Esto parece ser lo que les pasa por la mente a muchísimos seguidores de diferentes grupos del país, pues desde que las restricciones por la pandemia son más flexibles y se dio más apertura al entretenimiento, no han dejado de llenar salones y bares en donde los artistas se presenten.

Y es que después de poco más de dos años de pandemia, la afluencia de público en las presentaciones de las agrupaciones nacionales ha crecido, incluso, algunos se atreven a decir que está mucho mejor que antes de que el covid-19 llegara al país.

Esto a pesar de que los precios han aumentado y todavía hay normas que seguir para evitar que la enfermedad se siga propagando.

Como es bien sabido, lo mismo ha ocurrido con la visita reciente de estrellas internacionales como Los Ángeles Azules, Christian Nodal, Coldplay, Jessie Uribe y la banda MS y el Mago de Oz, que han sido un verdadero éxito para los organizadores, algunos llegando a ser llenazos históricos para un concierto en Tiquicia, como fue el caso de la banda británica.

Taboga Band tiene agenda llena hasta mayo. Cortesía.

Contentos.

Los grupos ticos están más que ilusionados con este reinicio, pues ven la luz después de un par de años de pasarla realmente mal en temas de trabajo.

Uno de esos casos es el del grupo Taboga Band, liderado por el músico Willie Flores, quien asegura que sin esperarlo, se le empezó a llenar la agenda.

“De un momento a otro se empezó a llenar la agenda, tengo lleno todo abril y parte de mayo. En los eventos que ya hemos hecho, me he quedado asustado porque fueron llenazos tremendos, a la gente como que le hacía falta ir a bailar y disfrutar entre amigos”, afirmó el experimentado artista.

Don Willie dice que ha tocado en muchas bodas, en balnearios y en salones, además, están contratados para tocar próximamente en La Cruz y Liberia, en Guanacaste.

“Ya estamos totalmente reactivados, creo que sí está mejor que antes de la pandemia, pienso que fue como una sacudida que le dieron a todo mundo. Al principio yo empecé a llamar y luego me llamaban y ahí nos poníamos de acuerdo, es un renacer bonito, se ve entusiasmada a la gente”, aseguró.

Flores dice que ha visto también el surgimiento de nuevos salones y lugares donde se pueden menear las caderas.

Otro que está muy emocionado es el dueño del grupo La Solución, Carlos Gutiérrez “Pitusa”, quien siente que ahora la gente ve diferente al músico, les da más valor.

“Yo lo veo muy reactivado, la gente está llegando a los lugares y ahora el que tiene que moverse es el músico. A lo que he visto, creo que va a estar mejor que antes. La gente se dio cuenta que le hace mucha falta el baile y la música y le dio un valor la ausencia por tanto tiempo de los músicos”, comentó.

Pitusa dice que nunca dejaron de tocar, pero que ahora ya tiene agenda llena, los viernes tocan en bar Las Tunas, los sábados también los tienen vendidos y ya están en negociaciones para que los domingos los tengan como algo fijo en algún salón.

Los "Pitusas" están disfrutando al máximo esta reactivación. Cortesía.

Quieren pollo.

Erick Sánchez es otro que ha sido testigo de la fiebre del público por volver a bailar, aunque, reveló que ahora les surge otro inconveniente a los cantantes o grupos. ¡Los que los contratan quieren pollo!

Un tema que también habían expuesto Henry Moya, dueño del grupo Calle 8.

“Se está moviendo más todo, hay llamadas, pero todavía hay un sector que pide precio de pandemia y la verdad ya no aplica, hay que cobrar lo justo, ya lo que pasó, pasó y todos pasamos por ahí.

La trompeta de Erick Sánchez volvió a sonar con fuerza. Cortesía.

“Durante la pandemia mucha gente cobró montos muy bajos para subsistir y yo la entiendo, en mi caso yo casi no toqué, pero ahora un sector del mercado, más que todo para eventos privados, quiere que se pague igual a hace dos años y no es lo justo”, aseguró Sánchez.

Esto lo respalda Willie Flores, quien también ha visto cómo algunos solo quieren ganar platita sin pagar lo que deberían.

“La primera vez que me llevaron a un balneario, me ofrecieron un precio muy bajo y yo acepté porque no habíamos venido tocando y cuando fuimos al baile vimos que era un llenazo, imagínese que antes cobraba dos mil quinientos y ahora cuatro mil colones y aún así estaba repleto. Yo, de buena manera, le pedí un poco más y casi me pega, me dio treinta mil más, pero de mala manera, ahora ya el pago está normal”, agregó el dueño de Taboga.

Los llenazos son algo que ha sorprendido a los artistas. Cortesía.