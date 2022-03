Calle 8 volverá a tocar todo un fin de semana en el país tras dos años de no hacerlo

Regresamos a Casa solo por un fin de semana, celebremos juntos el fin de las restricciones. Ahora si llego la hora de amanecer. Si compartes este video quedarás participando en la entrada de 20 entradas por presentación. Dios los bendiga. Posted by GRUPO CALLE 8 on Wednesday, March 9, 2022

Después de más de dos años de estar alejados de los escenarios ticos, el grupo nacional Calle 8 volverá a tocar todo un fin de semana en nuestro país.

La agrupación se presentará este viernes en Mar de plata, en La Cruz de Guanacaste; el sábado en bar y restaurante Attica-Tanque en La Fortuna; el domingo se irá para el bar y restaurante Aprete’c en Campo Ayala, en Cartago, y el lunes cerrará la fiesta en Viejillo’s, en Sarchí. Todos serán a las 8 p.m.

Henry Moya, Yorleny Castillo y todos los miembros de Calle 8 están deseando poner a la gente a bailar. Facebook

Henry Moya, director de Calle 8, dijo que están muy ilusionados porque tenían rato de no pegar tantas fechas seguidas en su tierra.

“Es una sensación parecida a cuando la pandemia inició, que duramos cuatro meses sin tocar y nos tocó irnos a Nicaragua. Ahora nos vamos a reencontrar con el público, sentimos que el grupo mejoró a raíz del roce internacional que ha tenido, hemos crecido y vamos a dar un show bastante bueno”, dijo el músico.

Algo que cabe resaltar es que el grupo contará con la participación de la cantante Yorleny Castillo, expareja de Moya, quien una vez que terminaron se lanzó como solista.

“La relación con ella es profesional y ella sabe muy bien cómo se maneja el grupo, las canciones y todo lo demás, entonces es una buena opción para esta gira por nuestro país”, aseguró Henry.

En Nicaragua tuvieron un montón de llenazos. Cortesía.

No se regalan

Henry dice que en este regreso a los escenarios de nuestro país, ha notado que algunos dueños de lugares quieren que el show sea casi que regalado, aprovechándose de que los artistas no han tenido mucho trabajo en los últimos años.

Ante esto, Moya dice que ellos no van a permitir que se desvalorice al grupo porque el espectáculo de ellos es de calidad.

“Algunos dueños se están aprovechando y ofrecen sumas ridículas a los grupos, en nuestro caso no queremos que eso pase, no nos vamos a encasillar solo en Costa Rica para no tener que cobrar menos por necesidad, vemos a Centroamérica como nuestra área de trabajo y el precio de nosotros es justo y todos ganamos cuando llegamos a un acuerdo”, explicó.

En cuanto al público, Henry ha visto que la gente está respondiendo muy bien pues estaba ansiosa de volver a bailar y de disfrutar de la buena música.

Para contrataciones puede llamar al: 6131-2089.