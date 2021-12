Guapileño le hace pique a Cesar Millán por su talento para entrenar perros

Blanco Blanco se robó el show en la película nueva de la Media Docena. Cortesía.

Un guapileño le hace pique al famoso entrenador de perros César Millán.

Se trata de Jorge Soto, quien es especialista en seguridad y tiene una empresa llamada SADK-9, la cual nació por su pasión por los cachorros.

Esta compañía entrena perros para absolutamente todo, desde si alguien quiere que un peludido lo acompañe o le cuide una propiedad, hasta para que sean utilizados por la Policía y el OIJ en diferentes casos.

También, el guapileño sabe cómo hacer para que sus animalitos puedan pararse frente a una cámara y actuar.

Dos ejemplos de esto son Pituca y Blanco, dos perros hermosos que aparecieron en las películas de El Galán (2018) y recientemente en Mi papá es un santa, de la Media Docena, la cual todavía está en algunos cines.

Si usted quiere que le entrenen a su perro, puede contactarlo al número: 8389-8181.

-¿Cómo es eso de que es el entrenador de perros famosos?

Sí, actualmente yo soy máster internacional en perros de trabajo, que son animales que pueden detectar una bomba, un cadáver y todo lo que sea entrenamiento. He entrenado perros de famosos, tanto de aquí como afuera, he podido adiestrar el perrito a Ivonne Montero, la que sale en el Señor de los cielos, al humorista Lalo España y de aquí a figuras como Jonathan McDonald, que tenía unos boxer; a Bongo, de Mario Chacón, que es un bulldog muy lindo.

Con Bongo había un detalle que lo llamaban y no iba, o solo ponía atención cuando él quería y le pudimos cambiar eso, todo eso lo logramos a punta de recompensas que es como trabajamos nosotros.

Pituca Pituca es el perrito que salía en la peli de El Galán. Cortesía

-¿También de perros de películas?

Sí, que yo sepa, espero no equivocarme, soy el único entrenador que ha tenido sus perros actuando en dos películas, una fue la de El Galán, un perro que se llama Pituca y otro ahora en la de la Media Docena, en Mi papá es un santa, que es un lindísimo pastor alemán blanco.

-¿Cómo hace para escoger al perro que va a actuar?

Eso es ya por el tiempo que tenemos en esta materia, hasta dónde puede o no un perro actuar. Usted sabe que pueden ser sesenta tomas que al final solo salen cuatro, entonces necesitábamos perros que fueran tranquilos, que pudieran hacerse los dormidos, que ladren o que hagan lo que le pidan.

-¿Usted estuvo ahí en las grabaciones?

Sí, correcto, yo estaba detrás de cámaras manejando todo lo que le pedían.

-¿Cómo reacciona la gente al actuar con un perro?

Este que salió en la película de la Media es un pastor blanco suizo, no hay muchos como él y desde el primer día que lo llevé a grabar, ellos vieron su personalidad, es un perro que desde que era pequeño se le entrenó para socializar con la gente, aparte de saber actuar puede detectar narcóticos.

Jorge Soto Jorge Soto le entreno el boxer a Jonathan McDonald.

-¿Cómo nace ese gusto por los perros?

A mi familia siempre le han gustado los perros, pero fui un poco más allá cuando tuve un pastor alemán y lo comencé a entrenar sin saber nada, ahí vi que tenía la capacidad, empecé a estudiar y gracias a eso ahora tengo mi negocio de seguridad privada.

Los enseñamos a sentarse, a echarse, también hay perros guardaespaldas, que cuidan familias, casas, otros que son compañía de adultos mayores.

Jorge Soto Jorge Soto le puso orden a Bongo. Cortesía.

-¿Cuál es el secreto para poder entrenar a un perro?

Yo creo que podemos tener mil títulos, pero si uno no los entiende, no se puede hacer nada y eso se trae. Una vez vi una nota que le hicieron a César Millán (famoso entrenador) en la que decía que el que no se da a la tarea de entenderlo, de saber qué le gusta, no va a llegar a nada, es como cuando uno está conquistando a alguien, se busca qué lo hace feliz, a ellos les damos juguetes, comidas, recompensas, hay otros que les gusta que los toquen bastante y otros que no, es variado.

-¿Todos los perros tienen su personalidad o es un asunto de raza?

Todo perro, aunque sean de la misma camada, de mamá y papá, tienen una personalidad diferente. Todo perro tiene algo que se llama impulsos y características, de acuerdo a eso es que uno valora para qué puede servir.

-¿Qué le recomienda a la gente que va a comprar un perro por primera vez?

Definir qué es lo que quiere, si quiere un juguetón o algo más tranquilo, por ejemplo, yo les recomiendo que lleven un trapito y lo arrastren en el suelo, el que no busque eso, ese va a ser el más tranquilo, va a manejar mejor sus emociones. El otro usted tiene que estar sacándolo dos veces al día porque va a ser más hiperactivo, también debe de saber que se tiene el espacio y el tiempo para dedicarle.

-¿Todo perro es entrenable?

Todos, desde zaguatitos hasta perros puros, a cualquiera se le puede regular su comportamiento, si se agarra desde pequeño mucho mejor.