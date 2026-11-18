Guiselle López se robó la atención de mujeres y hombres este miércoles con una fotografía suya que publicó y que atrajo todas las miradas.

López compartió una imagen en Instagram en la que luce toda su belleza y sus curvas, generando muchas reacciones de seguidores, quienes reconocen lo guapa que se ve a sus 45 años.

Guiselle López puso a mucha gente a hablar de ella con esta fotografía que compartió en sus redes y que deja ver su total belleza de 45 años. (Instagram/Instagram)

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“Preciosa princesa”, “belleza de mujer”, “eternamente bella”, “doctora López, un abrazo, mil bendiciones”, “elegante, bella, profesional”, son algunas de las cosas que le han escrito a Guiselle tras el posteo de su fotografía.

En la instantánea, Guis viste una minifalda con una blusa animal print ceñida a su cuerpo que deja ver completamente su figura.

Igual de bella que en el pasado

Con la publicación, López evidenció que sigue igual de bella que en los años 90, década en la que sacudió la televisión y el modelaje costarricense con sus curvas y su talento para la pantalla.

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Aunque lleva su vida más alejada del ojo público en comparación con sus años en las pasarelas o cuando trabajó en Sábado feliz o Sin complejos, López sigue siendo muy recordada por el público.

Guiselle López presenta y dirige el programa Sport TV de TDMás. (Instagram/Instagram)

En la actualidad no está totalmente alejada de la pantalla, pues presenta y dirige el programa Sport TV, que se transmite los domingos a las 9 de la mañana por TDMás, de Teletica.

Además, la exmodelo está dedicada a su carrera profesional. Hay que recordar que estudió Medicina y Cirugía y que, incluso, ya está en su etapa de prácticas e internado en algunos hospitales nacionales.

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