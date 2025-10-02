Farándula

Guns N’ Roses en Costa Rica: Vea aquí las mejores fotos del concierto en el Estadio Nacional

Guns N’ Roses dio un conciertazo en el Estadio Nacional de Costa Rica

Por Silvia Núñez
Concierto Guns N' Roses, Estadio Nacional de Costa Rica, 1 de octubre de 2025
Guns N' Roses se presentó en el Estadio Nacional de Costa Rica este 1 de octubre de 2025. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

Guns N’ Roses cumplió e hizo vibrar el Estadio Nacional la noche de este miércoles al tocar durante casi tres horas todos sus éxitos.

Para muchos asistentes, la banda estadounidense se lució en el escenario desde el primer momento que salieron a tocar “Welcome to the jungle”.

La productora Stockwell Entretenimiento compartió algunas imágenes que capturaron de este concierto que quedará para la historia.

Vea las mejores fotos, al rato y usted sale una de ellas:

Concierto Guns N' Roses, Estadio Nacional de Costa Rica, 1 de octubre de 2025
Guns N' Roses se presentó ante los costarricenses por segunda vez en la historia. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)
Concierto Guns N' Roses, Estadio Nacional de Costa Rica, 1 de octubre de 2025
El concierto Guns N' Roses en el Estadio Nacional estuvo bastante concurrido. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)
Concierto Guns N' Roses, Estadio Nacional de Costa Rica, 1 de octubre de 2025
Algunos asistentes al concierto de Guns N' Roses, en el Estadio Nacional de Costa Rica, llegaron bien identificados. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)
Concierto Guns N' Roses, Estadio Nacional de Costa Rica, 1 de octubre de 2025
Las canciones de Guns N' Roses siguen más vivas que nunca en el corazón de sus seguidores. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)
Concierto Guns N' Roses, Estadio Nacional de Costa Rica, 1 de octubre de 2025
Aunque la voz de Axl Rose ya no es igual a la de los inicios de Guns N' Roses fue un excelente concierto para muchos asistentes. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)
Concierto Guns N' Roses, Estadio Nacional de Costa Rica, 1 de octubre de 2025
Jóvenes y gente más adulta disfrutó del concierto de Guns N' Roses en el Estadio Nacional. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)
Concierto Guns N' Roses, Estadio Nacional de Costa Rica, 1 de octubre de 2025
Musicalmente hablando la banda Guns N' Roses sigue siendo de las mejores. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)
Concierto Guns N' Roses, Estadio Nacional de Costa Rica, 1 de octubre de 2025
Los asistentes al concierto de Guns N' Roses, en el Estadio Nacional de Costa Rica, disfrutaron de principio a fin. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)
Concierto Guns N' Roses, Estadio Nacional de Costa Rica, 1 de octubre de 2025
Guns N' Roses decidió iniciar su gira por Latinoameríca en Costa Rica. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)
Concierto Guns N' Roses, Estadio Nacional de Costa Rica, 1 de octubre de 2025
Guns N' Roses termina su gira por Latinoamérica en noviembre. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)
