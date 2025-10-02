Guns N’ Roses en Costa Rica: Vea aquí las mejores fotos del concierto en el Estadio Nacional

Guns N' Roses se presentó en el Estadio Nacional de Costa Rica este 1 de octubre de 2025. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

Guns N’ Roses cumplió e hizo vibrar el Estadio Nacional la noche de este miércoles al tocar durante casi tres horas todos sus éxitos.

Para muchos asistentes, la banda estadounidense se lució en el escenario desde el primer momento que salieron a tocar “Welcome to the jungle”.

La productora Stockwell Entretenimiento compartió algunas imágenes que capturaron de este concierto que quedará para la historia.

Vea las mejores fotos, al rato y usted sale una de ellas:

Guns N' Roses se presentó ante los costarricenses por segunda vez en la historia. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

El concierto Guns N' Roses en el Estadio Nacional estuvo bastante concurrido. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

Algunos asistentes al concierto de Guns N' Roses, en el Estadio Nacional de Costa Rica, llegaron bien identificados. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

Las canciones de Guns N' Roses siguen más vivas que nunca en el corazón de sus seguidores. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

Aunque la voz de Axl Rose ya no es igual a la de los inicios de Guns N' Roses fue un excelente concierto para muchos asistentes. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

Jóvenes y gente más adulta disfrutó del concierto de Guns N' Roses en el Estadio Nacional. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

Musicalmente hablando la banda Guns N' Roses sigue siendo de las mejores. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

Los asistentes al concierto de Guns N' Roses, en el Estadio Nacional de Costa Rica, disfrutaron de principio a fin. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

Guns N' Roses decidió iniciar su gira por Latinoameríca en Costa Rica. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)