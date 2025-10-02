Farándula

Guns N’ Roses tiñe de negro el Estadio Nacional, vea algunas fotos de la previa del concierto

Miles de seguidores de Guns N’ Roses llegaron al concierto con camisetas de la legendaria banda

Por Silvia Núñez
Concierto Guns N' Rose, Estadio Nacional de Costa Rica 2025
Los grupos de amigos no podían faltar en el concierto de Guns N' Roses. (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)

La banda estadounidense Guns N’ Roses se presentará por segunda vez en la historia en el Estadio Nacional de Costa Rica, la noche de este miércoles.

Concierto Guns N' Rose, Estadio Nacional de Costa Rica 2025
Muchos seguidores de Guns N' Roses se llegaron bien temprano al Estadio Nacional. (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)

Miles de seguidores ticos acudieron al llamado de la productora del concierto de llegar temprano, pues Axl Rose y los demás músicos saldrán a la tarima a las 6:30 p.m.

Como era de esperarse, la gran mayoría de asistentes al show llegaron vestidos de negro y con camisetas alusivas a la banda.

No faltó, además, quien se vistiera como Slash o como algún otro miembro de esta icónica agrupación que se presentó por primera vez en Costa Rica en 2016.

Concierto Guns N' Rose, Estadio Nacional de Costa Rica 2025
Las puertas del Estadio Nacional se abrieron a las 3 p.m. para que todos los seguidores de Guns N' Roses pudieran acomodarse tranquilos. (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)

Vea algunas imágenes de la previa de este gran concierto.

Concierto Guns N' Rose, Estadio Nacional de Costa Rica 2025
La gran mayoría llegó con su camiseta favorita de Guns N' Roses. (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)
Concierto Guns N' Rose, Estadio Nacional de Costa Rica 2025
Los alredededores del parque La Sabana se llenaron de fanáticos de Guns N' Roses una vez más. (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)
Concierto Guns N' Rose, Estadio Nacional de Costa Rica 2025
Para gran fortuna de los seguidores de Guns N' Roses llovió muy poco antes de iniciar el concierto. (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)
Concierto Guns N' Rose, Estadio Nacional de Costa Rica 2025
Danny Coto,, de Cartago, llegó vestido como Slash su favorito de la banda Guns N' Roses. (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)
Concierto Guns N' Rose, Estadio Nacional de Costa Rica 2025
Concierto Guns N' Rose, Estadio Nacional de Costa Rica 2025 (Ricardo Silesky/Ricardo Silesky)
