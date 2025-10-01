Si va para el concierto de Guns N’ Roses en el Estadio Nacional debe saber esto antes de ingresar

Guns N' Rose incia este 1 de octubre su gira por Latinoamérica y el primer país donde se presentará será Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Llegó el gran día en el que miles de seguidores de Guns N’ Roses podrán verlos en vivo y por segunda vez en Costa Rica.

Si usted es uno de los que asistirá a este gran concierto tome en cuenta que Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Richard Fortus, Dizzy Reed e Isaac Carpenter saldrán al escenario a las 6:30 p. m.

En este escenario del Estadio Nacional se presentará Guns N' Roses este miércoles. (JOHN DURAN/John Durán)

La productora del concierto está pidiendo a los asistentes llegar bien temprano para que no se pierdan un solo detalle del show, el cual durará tres horas y media a petición de la banda estadounidense.

Recuerde que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a partir de las 3 p. m., y que dentro del recinto habrá venta de comidas y bebidas.

A las 4:30 p. m., empezarán a tocar las bandas nacionales escogidas como teloneros este año y dos horas después se apagarán las luces para esperar la salida de Axl Rose y todo su grupo.

También tome en cuenta la siguiente información emitida por la productora:

Este es el horario del concierto de Guns N' Rose en Costa Rica 2025. (Cortesía/Cortesía)

Estos son los objetos que no pueden ingresar al Guns N' Rose en Costa Rica 2025. (Cortesía/Cortesía)