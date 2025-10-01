Si va para el concierto de Guns N’ Roses en el Estadio Nacional debe saber esto antes de ingresar

Llegó el gran día en el que miles de seguidores de Guns N’ Roses podrán verlos en vivo y por segunda vez en Costa Rica.
Si usted es uno de los que asistirá a este gran concierto tome en cuenta que Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Richard Fortus, Dizzy Reed e Isaac Carpenter saldrán al escenario a las 6:30 p. m.
La productora del concierto está pidiendo a los asistentes llegar bien temprano para que no se pierdan un solo detalle del show, el cual durará tres horas y media a petición de la banda estadounidense.
Recuerde que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a partir de las 3 p. m., y que dentro del recinto habrá venta de comidas y bebidas.
A las 4:30 p. m., empezarán a tocar las bandas nacionales escogidas como teloneros este año y dos horas después se apagarán las luces para esperar la salida de Axl Rose y todo su grupo.
También tome en cuenta la siguiente información emitida por la productora:
