Gustavo López está feliz en Tigo: “Mi vida ha mejorado mucho”

Gustavo López jaló de Teletica en febrero y dice estar muy feliz en Tigo Sports. Archivo

La sonada salida del periodista deportivo Gustavo López Cárcamo de canal 7 fue una de las noticias más leídas por nuestro lectores este año.

La Teja contó en exclusiva, en febrero pasado, que Tavo sería fichado por Tigo Sports, noticia que él confirmó días después en sus redes sociales mediante un video.

Buscamos al comunicador para ver cómo le ha ido durante estos meses y aseguró que, ahora se siente más maduro y que no le hace falta salir en todas las transmisiones deportivas como antes.

– ¿Cuánto le ha cambiado la vida después de llegar a Tigo Sports?

Estoy muy contento porque siento que en Tigo me han reconocido la carrera previa, entonces, me han tratado de acuerdo a lo que ellos creen que yo soy como profesional y eso para mí es importante.

Y en la parte humana, mi vida ha mejorado mucho.

– ¿Qué quiere decir con que en Tigo sí le han reconocido su experiencia?

Me utilizan profesionalmente en lo que ellos consideran que es estrictamente importante y eso creo es lo que uno busca cuando va madurando profesionalmente. A mí ya no me interesa aparecer en todas las transmisiones, hay otros profesionales a los que sí les gusta aparecer en todo, y yo se los respeto, pero a mí no.

Creo que uno también tiene que cuidarse de no desgastarse tanto y no desgastar a la gente, así que la idea es aparecer en tele en lo que es estrictamente importante, porque así otros compañeros también tienen oportunidad de crecer.

"Tavo" ahora está en cancha en los partidos más importantes nada más. Cortesía

– ¿Cuánto ha cambiado personalmente debido al nuevo brete?

Mi calidad de vida ha mejorado mucho porque tengo un día más ordenado, ahí se planifica bastante bien la semana, entonces, uno sabe desde el domingo qué va a hacer en toda la semana y eso es algo que a mí me mejoró la vida porque así puedo hacer mis cosas y acomodar mi tiempo libre.



— “A partir de febrero voy a empezar a participar en el programa que se llama Tigo Sport AM, los lunes y los jueves”, Gustavo López

– ¿En qué aprovecha las mañanas libre que antes no tenía en Teletica?

En hacer ejercicio. Antes me levantaba a las cuatro de la mañana y eso te afecta todo el día porque ya a las dos de la tarde uno se siente cansado, pero ahora tengo un plan de entrenamiento que me hizo César Lizano (maratonista) y lo sigo al pie de la letra, además me alimento mejor porque tengo tiempo y descanso adecuadamente. No hay nada más rico que levantarse a hacer ejercicio y dedicarse tiempo para uno.

Yo estoy muy agradecido con Tigo porque me ha generado esta oportunidad de aprender a vivir diferente, de verle los colores a la vida y eso ha sido muy lindo.

– ¿El canal ha cumplido con todo lo que le prometieron desde que lo tentaron?

No me han fallado en absolutamente en nada, es una empresa muy ordenada y han cumplido con todas mis expectativas, así que no tengo una sola queja.

– ¿Qué proyectos tiene dentro del canal para el otro año?

Probablemente el otro año nos vamos a concentrar en la parte del Mundial.

Hay dos cosas que yo quiero hacer en los próximos años que es ir al Mundial de Catar 2022, que sí me llama mucho la atención, e ir a las Olimpiadas de París 2024. Clasifiquemos o no clasifiquemos yo quiero ir a Catar.

– ¿Le ve futuro a la selección nacional de clasificar?

No sé, pero yo sí me veo en Catar, aunque eso lo decidirán Tigo y Dios.

– ¿Siente que ha perdido el protagonismo que tenía en Teletica?

No, ahora voy a menos partidos. Uno va madurando en la carrera, en la profesión y se tiene que ir adoptando a nuevos roles. Todos los chascos que me pasaban son cosas que siempre me han marcado, que yo siempre he abrazado y he vacilado, pero yo tenía que evolucionar y no siempre iba a estar en la cancha. Ya voy para 50 años y la gente joven tiene que irlo relevando a uno en ciertas cosas. Hay gente muy buena que puede hacer cancha también.

Por ejemplo, yo nunca podía comentar porque en un partido no hay espacio para comentar, al menos que estés en un programa, pero ahora estoy en un programa en el que todos los días que voy puedo comentar los temas, tengo espacio. Estando más en el set que en la cancha ya no me pasan tantos chascos, que yo sé que a la gente tanto le gustan y que han sido mi sello, pero yo también he querido evolucionar.

Ahora tiene más tiempo de sobra que antes por lo que aprovecha para irse de paseo los fines de semana. Cortesía

– ¿La gente lo sigue saludando con cariño o le reclaman por irse del 7?

Yo le agradezco mucho a la gente porque me siguen saludando, me siguen queriendo igual. Ha sido exactamente lo mismo, la gente siempre es muy cariñosa y muy metida conmigo.

– ¿A nivel profesional le faltó cumplir alguna meta este año?

No, porque yo ya no quiero viajar tanto, al menos que sea para una entrevista o algo así, pero ya viajar tanto a partidos o cosas así ya no me genera tanta ilusión, me genera más ilusión viajar para entrevistar.

– ¿Qué va a hacer para celebrar este fin de año?

La Navidad siempre la pasamos en familia, tengo seis hermanos y una de ellas vive en España y siempre viene para esta época, pero lo que es el 31 seguro me voy a la playa con ellos, en esas estamos.