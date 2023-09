Gustavo Marín la pulseó repartiendo comida con su bicimoto antes de ser elegido para Nace una Estrella

Gustavo Marín participante de Nace una Estrella. Cortesía

La vida de Gustavo Marín Lezcano dio un giro inesperado gracias a que fue seleccionado como uno de los participantes del programa Nace una Estrella, que se estrena este domingo 3 de setiembre.

Aunque su vida ha sido dura, porque se le han presentado muchos obstáculos, nunca se dio por vencido para perseguir sus sueños, fue por eso que su novia lo motivó y se encargó de inscribirlo en las audiciones del talentoso programa de canal 7.

Conozca a Gustavo, quien amablemente accedió a darle una entrevista a La Teja.

-¿Quién es Gustavo Marín Lezcano?

Soy un joven apasionado de la música, tengo 21 años, y soy vecino de Los Guidos de Desamparados, tengo tres hermanos más, pero solo yo canto.

-¿A qué edad empezó a cantar de forma profesional?

Inicié a los siete años a practicar, después de eso sabía que mi mundo era cantar, de forma profesional inicié cuando estaba en sexto de la escuela.

-¿Cómo fue que se enteró que quería ser cantante?

Son etapas muy lindas, yo de niño crecí viendo a mi papá dar clases de guitarra en la cochera de mi casa y ahí fue donde me entró el amor por la música y por el arte, es una pasión que ya se trae en la sangre. Después en la escuela tuve un profesor llamado Víctor Paniagua, y fue ahí que me empezó a gustar más la música y tocar guitarra, estoy eternamente agradecido con él, ya que me enseñó muchísimas cosas.

-¿Nunca tuvo pena por cantar en público? ¿Qué anécdotas tiene tocando o cantando en la escuela?

Recuerdo que nunca tuve vergüenza de cantar en público, y en un festival de las artes que nos tocó hacer una presentación, la gente se quedó impactada, ya que con la guitarra tocaba cosas muy elaboradas a tan corta edad.

-¿Ha sufrido alguna situación complicada respecto al canto?

Claro, uno siempre va a encontrar gente que le dice cosas, a mí pequeño me decían que yo tenía una voz femenina, sin embargo, pese a esos molestos comentarios, siempre había gente que me apoyaba.

-¿Con quién vive?

Yo vivo con mi novia Dania Delgado y mi bebé María Emilia, quien tiene un año y cuatro meses, ahorita estoy remodelando mi casita, entonces paso en la casa de mis papás.

-¿Es la primera vez que participa en Nace una Estrella y cómo tomó la noticia de que lo aceptaron?

Sí, es la primera vez participo en el programa, la verdad estoy muy feliz por este logro, mi novia fue la cómplice de mi inscripción, ella me ayudó, cuando recibí la llamada me quedé impactado, no sé si fue suerte o fue el destino, ya que yo nunca tuve los medios económicos para pagar clases profesionales de canto, ni nada de eso, y sabía que si me elegían me iba a favorecer en muchas cosas, como la preparación y la exposición.

-¿Qué le han dicho sus amigos y familiares?

Todos están muy contentos por este paso, había especulación sobre si entraba al programa, pero por dicha se dio, ya me dijeron que estoy recogiendo los frutos de lo que un día sembré.

-¿Cuál es su deseo como cantante?

Llegar a ser un gran artista, y ya estamos empezando. Recuerdo que cuando pusieron Internet en mi casa, los primeros videos que veía en YouTube eran de Nace una Estrella, yo lo veía como inspiración, porque mi sueño y deseo era llegar aquí, y lo estoy cumpliendo.

-¿Le ha costado a nivel económico surgir como cantante?

Claro, hay veces que uno económicamente no la ve, meses en los que uno puede ganar un salario de unos 200 mil colones, pero otros en donde solo se ven 50 mil.

-¿Cómo ha vivido esas etapas tan difíciles?

Son etapas duras, yo creo que todos vivimos situaciones complicadas, pero gracias a Dios he tenido siempre el apoyo de mi familia, que siempre me ha apoyado; sin embargo, de la música tengo que velar por mi bebé, mi novia y mi casa.

-¿En qué ha trabajado?

Hace algún tiempo trabajé en una empresa de diseño gráfico, pero siento que si mi trabajo no está relacionado con la música, me cuesta un poco. Actualmente doy clases de canto y de guitarra a domicilio, sumado a los shows privados para los que me contratan.

En tiempos de pandemia fue más difícil encontrar eventos de música, debido a que todo estaba cerrado, fue por eso que me mandé a hacer UberEats en bicimoto hasta este año, eso me daba para sacar a mi familia adelante, era un trabajo pesado, ya que uno trabaja bajo sol, lluvia, frío, y muchas veces hasta con malos tratos de los clientes, y si uno se queda varado, hay que ponerse a caminar y hasta peligroso es.

-¿Ha sido complicado llegar hasta donde está ahorita?

Es complicado porque hay mucha gente que por verlo a uno progresar tratan de estropear el trabajo que uno hace, los clientes a veces no quieren pagar lo que vale un show, porque dicen que la música no vale, se ponen a comparar precios con los de un doctor. Llegar hasta donde estoy ahorita es un gran esfuerzo de madrugadas y noches de estudio.

-¿Qué hace en su tiempo libre?

Aparte de hacer música, me gusta ir a la zona sur, a visitar a mi familia en un pueblo que se llama Chánguena.

-¿Cómo se prepara para la gala de Nace una estrella?

Voy muy fuerte, quiero dar una buena impresión al público y quiero destacar. La preparación es fuerte, y yo he estado estudiando con los profes del programa, pero también por mis propios medios.

-¿Qué hace después de los ensayos?

Me tengo que organizar muy bien, ya que yo cuido a mi hija, mientras mi novia trabaja, pero cuando tengo clases en el canal o algún show, mi familia me ayuda con la bebé.