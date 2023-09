Johanna Solano narra dura historia de su vida a días de su nueva aventura en Nace una estrella

Johanna Solano será presentadora de Nace una estrella por segunda vez junto a Édgar Silva. (Instagram)

A pocos días de iniciar su aventura como una de las presentadoras de Nace una estrella, Johanna Solano sorprendió al contar una dura historia de su vida.

La miss Costa Rica 2011 aprovechó el jueves de recuerdos para revivir la pulseada que tuvo que dar para iniciarse como deportista, ya que la escasez económica le tenía embargado su sueño.

Joha se sinceró en redes sociales con un extenso mensaje donde hasta sintió compasión por la mujer que fue hace 10 años, cuando tenía 22, y lo mal que se sintió una vez que pidió “ride” para ir a una competencia de triatlón a cambio de algo que no pudo dar.

“Esta foto es de 2013. La veo y no puedo dejar de sentir algo de compasión por esa versión de mí. Lo poco que ganaba en esas épocas se me iba todo en la universidad y en ayudar a la casa. No tenía un 5 para ponerle gasolina al carro que me había ganado en Miss Costa Rica (en el 2011) como para ir al triatlón por mi cuenta (era en Tambor), así que pedí ‘ride’ a conocidos”, mencionó Solano.

La fotografía de la que habla es una imagen de ella vestida de ciclista cuando empezaba a practicar ese deporte como válvula de escape a sus necesidades y carencias.

Esta es la imagen que tanto sentimiento revolvió en Johanna Solano. (Instagram)

Joha dice que como no tenía mucha plata para llegar a Tambor, donde sería la competencia de triatlón a la que quería ir, entonces pidió ‘ride’ con el acuerdo de que ella pagaría el tiquete del ferry para el carro.

“Sin tener una idea de cuánto costaba (el pasaje del ferry) me bajé del carro para ir a pagar y me di cuenta que no tenía ni para eso. ¡Sentí que el mundo se me vino abajo y la cara se me cayó de vergüenza! ¿Cómo iba a regresar al carro sin el pase y decir que no tenía para pagarlo?

“¿Irresponsable? Sí, tal vez. Aunque quisiera pensar que sólo era inocencia. Fe en pensar que todo iba a salir bien, que las cosas se iban a dar. La ilusión de competir en el deporte que más me gustaba como una vía de escape sobre mi verdadera situación”, dijo.

Johanna Solano es una consolidad deportista. (Instagram)

Solano, quien en el Miss Universo del 2011 entró al “top” de las 10 mujeres más bellas del mundo, afirmó que la reflexión sobre su pasado y su presente nació en esta semana, cuando le apareció la fotografía que compartió este jueves en un recuerdo en sus redes.

“Así que cuando hace un par de días me salió este recuerdo de hace 10 años, sentí un profundo agradecimiento a Dios de haberme permitido prosperar, después de otras tantas historias como esta. Iba a mis entrenamientos en bici o caminaba un poco más para pagar sólo un bus. En el momento lloraba de frustración, de miedo. ¿Sería así mi vida siempre?”, apuntó la guapa.

Dichosamente, Johanna aseguró que ahora solo puede sonreír y agradecer a Dios por todo lo que le dio y le sigue dando.

La reflexión de Johanna tiene muchos comentarios de conocidos y no conocidos que la felicitan por su coraje para conquistar su sueño contra todo.