Gustavo “Tavo” Gamboa casi llora debido a un mensaje de seguidora de Tu cara me suena

Gustavo "Tavo" Gamboa tuvo que hacer cambio de género en la gala anterior de Tu cara me suena de Teletica.

El humorista Gustavo “Tavo” Gamboa es uno de los más criticados por los seguidores de Tu cara me suena, pero esta vez recibió un mensaje que lo estremeció casi hasta las lágrimas.

El también locutor contó que se encontró con un mensaje en su Instagram de una mujer que le contaba que sus dos padres están atravesando un duro momento de salud y su imitación del domingo los hizo sonreír en medio de su dolor.

También recibió el comentario de otra persona que le agradecía porque hizo reír a su mamá, quien tiene una enfermedad degenerativa, lo que emocionó mucho.

“Yo sé que en estos días con mi participación en Tu cara me suena hay gente que ha puesto que yo soy un payaso, un bufón, un montón de cosas más de las que no quiero ni referirme. A lo que sí quiero referirme es que estos me emocionan, estos mensajes realmente me emocionan, yo sé cuál es mi propósito de vida desde hace mucho tiempo y mi propósito de vida es entretener. A mí me encanta entretener, me gusta ver a la gente reír cuando estoy cerca de ellos, porque para mí la risa es sanadora y como en este caso, con esto que me ponen yo digo: ‘mae, la misión está cumplida, el propósito se está cumpliendo’”, dijo conteniendo las lágrimas.

En las redes sociales del programa de Teletica el humorista es quien recibe más críticas de los televidentes, pues a muchos no les parece que se preste al vacilón y sobre todo cuando le toca cambio de género.

Gustavo "Tavo" Gamboa no ha ganado una sola gala de Tu cara me suena. (Cortesía)

“Tavo” mencionó que desde que participó en Dancing with the Stars, en el 2017, le quedaron grabadas unas palabras que les dijo Paula Picado, dueña de Teletica, y es que pensaran en aquellas personas o familias cuyo único momento de entretenimiento es el programa y que justamente por esas personas es que aceptó participar en este otro formato.

“A mí me alegra ver este tipo de mensajes porque yo sé que hay mucha gente que no la está pasando bien y ese programa les puede cambiar un ratito la vida, que se olviden de eso que están pasando y ese es mi propósito de vida”, dijo el humorista.