Gustavo “Tavo” Gamboa se quitó la barba para su primera imitación y lloró al ver cómo quedó

Gustavo "Tavo" Gamboa es uno de los participantes de la nueva temporada de Tu cara me suena (TCMS). (Teletica para La Nación)

Los participantes de la nueva temporada de Tu cara me suena (TCMS) ya empezaron a transformarse para su primera imitación que será este domingo 7 de abril.

Uno de ellos es el humorista Gustavo “Tavo” Gamboa, quien tuvo que volarse la barba por completo porque será Adelaido Solís, vocalista del Grupo Frontera.

Tavo mostró cómo luce sin barba y, según dijo, ya se está empezando a arrepentir de haber dicho que sí al programa.

“Estaba meditando que cuando yo le dije sí a Tu cara me suena tal vez no pensé en una cosa detalladamente: la barba. Porque para los que creían que yo era feo, no, esperen para que vean cómo soy yo sin barba, esperen pa’ que vean”, dijo en una de sus historias antes de subir una foto con su nuevo ‘look’.

Así luce ahora Tavo Gamboa gracias a Tu cara me suena.

El humorista y locutor contó que tenía como 10 años de andar con barba y que ahora que se la quitó se dio cuenta del porqué nunca se rasuraba todo, haciendo alusión de que sin ella se ve más gordo.

“Ya no quiero jugar, ya no quiero jugar esto”, dijo como llorando en son de broma.

Sus compañeros del formato de Teletica lo han vacilado de que no lo reconocen.

El grupo Frontera se presentó el año pasado por primera vez en el país. (JOHN DURAN)

Otro que nos contó recientemente que estaba muy nervioso por ver cómo se vería sin barba es Ramzi, a quien le tocará su primer cambio de género porque imitará Miriam Cruz, la que canta el tema “La loba”. Según nos confesó el sancarleño, ya hasta había perdido la cuenta de cuántos años llevaba sin rasurarse todo el bigote y la barba.

Esta será la octava temporada de TCMS, que este año será presentada por Edgar Murillo y Natalia Monge, mientras que los jueces serán Alex Costa, Eugenia Fuscaldo y Duvalier Quirós.