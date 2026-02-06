¿Habrá cambios en De boca en boca tras su décimo aniversario y con el nombramiento del nuevo productor?

Diego Piñar (blanco) es el nuevo productor de De boca en boca desde hace unos días. (redes/Instagram)

Este viernes, el programa De boca en boca celebrará sus 10 años al aire, aunque la fecha exacta del cumple es el 8 de febrero, y lo que muchos televidentes se han preguntado es si vendrán cambios a partir de ahora.

Esto porque, además del aniversario, hace tan solo unos días se anunció que el periodista Diego Piñar, quien era el jefe de información, asumiría la producción del espacio farandulero y, como dicen, nuevo jefe, nuevas reglas.

Sin embargo, él asegura que la celebración del décimo aniversario y su llegada, lejos de marcar una ruptura, busca fortalecer la esencia que ha acompañado al programa desde sus inicios.

Piñar aseguró que asume el cargo con una mezcla de gratitud y responsabilidad, consciente del peso que tiene el espacio en la audiencia y dentro de canal 7.

“Me siento agradecido y muy comprometido. De boca en boca es un programa que conozco profundamente desde hace años, no solo desde lo editorial, sino desde lo humano y lo operativo. Asumir este rol es una responsabilidad grande, pero también una continuidad natural de un trabajo que ya venía haciendo junto al equipo. La prioridad es seguir cuidando el programa, su audiencia y el trabajo de todas las personas que lo sostienen día a día”, expresó.

Al hablar sobre posibles cambios tras cumplir una década al aire, Piñar prefiere no hablar de transformaciones drásticas, sino de un refuerzo de la identidad del espacio.

“Más que hablar de cambios, estamos reforzando algo que siempre ha sido parte del ADN de canal 7 y de De boca en boca: la cercanía. Vamos a salir más a la calle, a buscar a la gente, a escucharla, a enamorarla otra vez desde lo cotidiano. Queremos que el programa se sienta cercano, humano, de casa. Canal 7 es eso: acompañar, estar presentes y hablarle a la gente de frente, no desde una burbuja”, explicó.

Bismarck Méndez y Víctor Carvajal fueron los primeros presentadores de De boca en boca.

Invitados de honor

La celebración del aniversario traerá consigo una edición especial este viernes, pensada como un gesto de agradecimiento al público que ha acompañado al programa durante estos diez años.

Al programa invitaron televidentes que estarán en el set junto a los presentadores Montserrat Del Castillo, Mauricio Hoffmann y María Fernanda León. Bismarck Méndez está de vacaciones.

“Una de las sorpresas es que vamos a romper un poco el esquema tradicional. En este aniversario, los presentadores y periodistas van a estar todavía más cerca de la gente: ellos mismos van a repartir la comida y las bebidas, como pasa cuando uno recibe visitas en la casa. La idea es que el set se sienta como una sala familiar, sin distancias, celebrando juntos estos diez años. Es una forma simbólica de agradecerle al público que ha estado con nosotros todo este tiempo”, adelantó Piñar.

Desde que inició de De boca en boca se mantuvo en el horario de la 1:30 p.m. después de Telenoticias. (Alejandro Gamboa Madrigal)

¿Cambiará el horario?

Ante los constantes rumores sobre cambios de horario o de presentadores, el productor también fue enfático en resaltar la relación construida con la audiencia en la franja actual.

Y es que desde hace meses se rumora que en Teletica están pensando hacer un espacio deportivo después de Telenoticias del mediodía para los fiebres del fútbol.

“De 1:30 a 2:30 siempre ha existido una audiencia muy clara, amas de casa y familias que han visto De boca en boca crecer como se cuida a un hijo que hoy tiene diez años. Es gente que a esa hora se sienta a informarse, a reírse, a llorar, a vacilar muy a lo tico y a olvidarse un rato de lo cotidiano”, señaló.

Piñar subrayó, además, el valor que tiene hoy en día la fidelidad del público televisivo.

“Mientras ese vínculo se mantenga, ahí vamos a estar. Porque hoy en día que alguien saque su tiempo para sentarse frente al televisor de 1:30 a 2:30 es oro puro, y todo el equipo lo valora y lo cuida muchísimo”, añadió.

Finalmente, aunque reconoce que la televisión y los hábitos de consumo evolucionan constantemente, Piñar asegura que la esencia del programa se mantendrá.

“La televisión, como todo, va evolucionando, y uno siempre está observando qué se puede sumar o ajustar. Pero la esencia del programa se mantiene: acompañar, entretener y conectar con la gente que nos espera a esta hora desde hace diez años”, concluyó.