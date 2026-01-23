Teletica despide a un integrante de De boca en boca

El programa De boca en boca es presentado por Mauricio Hoffmann, María Fernanda León, Montserrat Del Castillo y Bismarck Méndez.

Teletica anunció este viernes que uno de los colaboradores del programa De boca en boca fue cesado de sus funciones.

El anuncio lo hizo a través de su página Teletica.com donde se reveló además los cambios que se darán a partir de ahora en este espacio.

La televisora de La Sabana confirmó la salida de su productor Danny Jiménez, quien estaba a cargo de la revista de farándula.

“Agradecemos su contribución y le deseamos éxito en sus futuros proyectos profesionales”, dijo el 7 sobre la salida de Jiménez.

Hace prácticamente un año fue nombrado en ese puesto, luego que el canal pasara a la productora Vivian Peraza a encargarse de lleno solo de los formatos de los domingos.

Danny Jiménez duró poco más de un año como productor de De boca en boca. (redes/Instagram)

Nuevo productor

Asimismo, se confirmó que uno de los periodistas de este mismo programa será quien asuma su producción a partir de este lunes 26 de enero.

“En adelante, este rol será asumido por el señor Diego Piñar, quien, además, continuará como jefe de información”.

El periodista Diego Piñar (blanoc) será ahora el productor de De boca en boca. (redes/Instagram)

Piñar es el que se encarga dentro del programa de presentar la sección “Se quema el pan”, que es de chismecillos rápidos y, además, es de los que tiene más tiempo en el programa.

De momento, no han trascendido las razónes por las que despidieron a Jiménez, quien tenía varios años laborando en el canal de La Sabana.