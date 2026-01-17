Periodista de Teletica se casó, vea las primeras imágenes de la boda

El periodista de De boca en boca Allan Andino se casó este sábado y las primeras imágenes de la boda ya circulan en las redes sociales del programa farandulero de canal 7.

Andino y su ahora esposa, Argery Madriz, se dieron el esperado “sí, acepto” en una ceremonia al aire libre, realizada en las montañas de Heredia, en un ambiente íntimo y muy romántico.

Periodista de Teletica se casa

Una ceremonia civil y un traje poco convencional

El propio programa De boca en boca compartió un video del enlace matrimonial en el que se aprecia que la boda fue por lo civil.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la elección del atuendo del comunicador, quien optó por un traje entero color vino, dejando de lado el tradicional negro que suele predominar en este tipo de ceremonias.

Allan Andino se casó este sábado en Heredia. Fotografía: Instagram De boca en boca. (Instagram/Instagram)

El mensaje del programa en redes sociales

Junto al video del matrimonio, el espacio farandulero publicó un mensaje cargado de buenos deseos para su compañero y su esposa.

“Nuestro compañero Allan Andino y su pareja Argery Madriz unieron sus vidas para siempre. ¡Les deseamos muchos éxitos y felicidad en esta nueva etapa!”, dice la publicación en el Instagram de De boca en boca.

Allan Andino, periodista de De boca en boca, se comprometió en octubre del 2024 en Europa. (Instagram)

Los buenos deseos desde La Teja

Desde La Teja, les deseamos a los nuevos esposos mucho amor, felicidad y éxitos en esta nueva etapa que inician juntos.