¡Cuidado pierde! Periodista de De boca en boca tuvo su despedida de soltero rodeado de reinas de belleza

El periodista Allan Andino, figura de Teletica y del programa De Boca en Boca, está a pocos días de llegar al altar y, como antesala al gran día, celebró una despedida de soltero que llamó la atención por la presencia de varias reinas de belleza.

Allan Andino, periodista de De boca en boca de canal 7. (Instagram)

Una fiesta especial previo al “sí”

Aunque Andino mantiene su vida privada lejos de cámaras y redes sociales, esta vez parte de lo que ocurrió en su celebración salió a la luz gracias a la exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas, quien compartió un breve video donde se muestra parte del ambiente que vivió el comunicador junto a sus amistades más cercanas.

En las imágenes se observa que la actividad tuvo de todo: música, baile y un grupo animado conformado por varias amigas, entre ellas María Teresa Rodríguez, Pamela Méndez y otras figuras cercanas al periodista. La celebración destacó por el buen ambiente y la cercanía entre los invitados.

Andino, relajado y feliz

En el video compartido por Cerdas se ve a Andino disfrutando plenamente de su despedida, sonriente y relajado, a pocos días de dar el “sí” frente a su futura esposa. Su actitud festiva reflejó la emoción con la que vive esta etapa, una que ha procurado mantener en la intimidad, pero que esta vez dejó ver un pequeño adelanto de lo que fue un momento especial.

La presencia de reinas de belleza y amigas del medio llamó la atención de los seguidores, quienes felicitaron al periodista por su próxima boda y destacaron el cariño que se percibió en la celebración.

